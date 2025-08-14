פוליטיקאים חרדים "מגמגמים" כשנשאלים על הנוער החרדי שאינו לומד או מתגייס, מיתוס "חברת הלומדים" מתנפץ, וביקורת נשמעת על היחס המחפיר כלפי אותם צעירים וההשתמטות הצבאית שלהם

הגמגום של הפוליטיקאים החרדים לגבי ציבור הלא לומדים

כששואלים פוליטיקאים חרדים על אלה שלא מתגייסים ולא לומדים הם מגמגמים, אומרים שזה לא קשור אליהם ומעבירים נושא. ראינו את זה בראיונות האחרונים של גפני, פרוש וגולדקנופף. זו לא פליטת פה – זו מדיניות. השאלה הזו מוציאה אותם מאזור הנוחות ושוברת את הבלוף: המוני צעירים חרדים מצויינים בגיל גיוס לא לומדים, והם בדיוק האנשים שההנהגה החרדית פוחדת שנכיר.

היחס המחפיר של החברה החרדית

צעירים אלה חיים בחברה שמעלה על נס את היכולת ללמוד מהבוקר עד הערב, וזה משהו שהם לא יכולים או לא רוצים לעשות. זאת בדיוק הסיבה שההנהגה החרדית רואה אותם כ"חוליה חלשה" שעומדת להיטרף כל רגע על ידי הפריץ החילוני. כשלא מתעלמים מהם, ייקראו להם "בטלנים", "שבבניקים" או פשוט יכחישו שהם חרדים. חלקם עובדים (בשחור, כי אסור להם לעבוד), חלקם משוטטים בין מסגרות וחלקם מחפשים את עצמם. מדובר בציבור עצום שההנהגה לא יכולה להזכיר בלי לשבור את המיתוס של חברת הלומדים.

אימוץ שפה חרדית בציבור הכללי

כמובן, בציבור הכללי הצעירים הללו גם כן מעוררים כעס ובצדק: הם גם לא לומדים וגם לא מתגייסים. אבל מסיבה הזויה כלשהי אנחנו מאמצים את השפה של ההנהגה החרדית. "למה שניקח את הבטלנים וניתן לחרדים להשאיר את הטובים אצלם?", אני שומע לעיתים מחילונים, כאילו היו משגיחים ותיקים בפונוביז'.

זכותה של ההנהגה להתנהג למיטב בניה באופן מחפיר אבל אין סיבה שנשתף איתם פעולה: אותם צעירים עוד יהפכו ליזמים, אקדמאים, סוחרים ופקידי ממשלה. מה שמזהים פוליטיקאים החרדים הוא לא חולשה, אלא אינסטינקט בריא להשתתף בכאב של הציבור הכללי.

לשבור את הבלוף

המצב הזה לא פוגע רק בצה"ל או בכלכלה, אלא בראש ובראשונה בצעירים עצמם, ואת המנגנון שמתחזק את הבלוף צריך לשבור. אם צעיר חרדי חייב לבחור בין לשקר לעצמו ולמדינה או להיות כלוא בישיבה, אז יש בעיה – ובזמן מלחמה כשכלל העם מסכן את נפשו, זו כבר קטסטרופה. זה לא עניין של לימוד תורה או יהדות, אלא עניין של שליטה וחולי מוסרי ואין סיבה שנתמוך בזה. על ישיבות שסיבת קיומן היא לאפשר החתמת כרטיס לשם השתמטות צריך להטיל סנקציות. הן צריכות להיות מפוקחות ומנודות, ובטח לא ממומנות.

לא לשחק את המשחק

אין סיבה לשחק את המשחק של פוליטיקאים חרדים, ולהמשיך לדבר על מי שלומד. זאת הנקודה הנוחה להם כי היא מאפשרת להם להתקרבן ולתפוס עמדה שהם מאמינים שהיא מוסרית. מספר החרדים בגיל הגיוס שאינם לומדים כנראה גדול מאלה שצה"ל מסוגל נכון להיום לגייס, ובדרך נס, אלה בדיוק הצעירים שאנחנו רוצים לידנו בחזית.

את ההנהגה החרדית צריך להחזיר שוב ושוב לשאלה: "מה עם הנוער שאינו לומד? הנוער שמרגיש יותר ישראלי ומסתכל על חיילים בעיניים בורקות?". הצעירים הללו אינם בטלנים. להפך – הם בדיוק האנשים שאנחנו רוצים לידנו. נבחרי הציבור שלהם יכולים לרצות לשים אותם בשוליים, אבל אנחנו חייבים לשים אותם במרכז.

לא שבבניקים – ישראלים ואחים.

