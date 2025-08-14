ברשת רויטרס דווח כי מנהיג איראן עלי חמינאי תומך בחידוש השיחות עם ארה"ב על הסכם הגרעין, וטען כי מדובר בדרך היחידה להימנע מסכנה קיומית למשטר

התקפלות בטהרן: חודשיים אחרי המלחמה עם ישראל, גורמים איראניים אמרו היום (חמישי) לרשת רויטרס כי המנהיג העליון עלי חמינאי תומך בחידוש השיחות עם ארה"ב על הסכם הגרעין.

לפי הדיווח, חמינאי גיבש קונצזוס בקרב ההנהגה האיראנית לפיה חידוש המו"מ היא הדרך היחידה להימנע מהסלמה נוספת ומסכנה קיומית למשטר האייתוללות. גורמים איראניים, שביקשו לשמור על אנונימיות, אמרו כי המנהיגים נוטים לשיחות כעת "מכיוון שהם ראו את המחיר של עימות צבאי".

מדובר בשינוי כיוון דרמטי מצד חמינאי, שעד עכשיו סירב לחזור למו"מ עם ארה"ב בעקבות התקיפה האמריקנית על מתקני הגרעין באיראן לפני חודשיים. בטהרן טענו כי הפגיעה במתקנים בפורדו, נתנז ואיספהאן הייתה "בגידה בדמוקרטיה", וטענו כי השיחות היו הסחת דעת שנועדה "להרדים" אותם לפני תחילת המלחמה.