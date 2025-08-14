16:28

ישראלים לא שבבניקים

15:46

בצל החלטת השופטים: סנגורי נתניהו מאיימים לפרוש מייצוגו

15:39

סוכלה תשתית לייצור אמל"ח ומטענים בכפר בלאטה

15:35

בדרך להתפתחויות אזוריות? טראמפ שוקל לבקר בישראל בקרוב

15:28

יום ראשון ב-18:00: עוצרים הכל ומתאחדים בתפילה למען החטופים

15:15

אירוני: הרצי הלוי במתקפה חריפה על ראש המוסד

15:06

עולם הפוך: האו"ם משבח את סוריה על "טיפול בפשעי מלחמה"

15:00

גורם מדיני מבהיר: זו הסיבה שראש המוסד טס לקטאר

14:57

העיתונאי הוותיק: "אנחנו רוצחים ילדים ומרעיבים אוכלוסייה"

14:45

"הדבר היחיד שנסכים": ישראל העבירה לחמאס מסר נחרץ

14:37

פוטין משדר אופטימיות: "פועלים לפתור את בעיית אוקראינה"

14:07

הפצוע הסרוג: "לא לשווא נפצענו ואיבדנו חברים"

14:04

יותם זמרי חושף: זה מה שהפך אותי לימני | צפו

13:51

אחרי תחקיר ההטרדות המיניות: ארז דריגס חוזר לכאן 11

13:28

דרמה מדינית? ארה"ב פלשה 600 ק"מ לתוך מדינה שכנה

13:07

משרד האוצר על הכרזת ארגון המורים: "התנהלות נלוזה"

12:44

גל גדות חושפת: "חשבתי בהתחלה שרותם סלע סנובית" | צפו

12:28

סמוטריץ' בהכרזה דרמטית: קובר את רעיון המדינה הפלשתינית

12:20

זה רשמי: יש תאריך לאלבום החדש של טיילור סוויפט

11:41

יוסי דגן דורש: להחליף את המתפ"ש למתאם הפעולות ביו"ש

