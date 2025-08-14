בהודעה משותפת שפרסמו היום דוברות שירות בתי הסוהר ודוברות המשטרה נמסר כי תשתית לייצור אמצעי לחימה ומטענים סוכלה בכפר בלאטה שבנפת שכם.
הפעולה בוצעה על ידי ימ"ר שירות בתי הסוהר ויחידת מצדה, בשיתוף עם שוטרי מחוז ש"י, כוחות צה"ל ומג"ב איו"ש.
במהלך הפעילות אותרו והושמדו שבע מחרטות, שעל פי החשד שימשו לייצור בלתי חוקי של אמצעי לחימה. בנוסף נתפסו אלפי שקלים במזומן, וחשוד שנמצא במקום נעצר.
החשוד והממצאים הועברו להמשך טיפול וחקירה בתחנת משטרת אריאל שבמחוז ש"י.
בשב"ס ציינו כי ימשיכו לפעול במקצועיות ובשיתוף פעולה עם כלל גופי הביטחון, כחלק ממאמץ לאכיפה לאומית, לחיזוק המשילות ולשמירה על ביטחון הציבור – בתוך כותלי בתי הסוהר ומחוץ להם.
