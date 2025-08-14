הרמטכ"ל לשעבר רב אלוף הרצי הלוי תוקף בחריפות את ראש המוסד דדי ברנע על התנהלותו ותפקודו בזמן המלחמה מול איראן, כך דווח אמש (רביעי) בחדשות 13.
לפי הדיווח, הלוי טוען כי ברנע "לא בחר בכיוונים נכונים בכל מה שקשור למערכה באיראן". הוא מאשים את ראש המוסד בכך ש"המליץ על מהלכים שהם לא בתחום האחריות שלו, ושהוא לא אחראי על ההשלכות שלהם".
הוא הוא תקף אותו על כך שברנע מפרסם את פעילות המוסד. לדבריו, ראש המוסד "קושר לעצמו כתרים ודואג לקחת קרדיט על אירועים שצה"ל הוביל, עושה לעצמו יחסי ציבור בחוסר קולגיאליות". הלוי מוסיף כי "זה מעסיק אותו עד לרמה שהוא התיר לפרסם סרטונים מפעולות באיראן, דבר שפשוט לא עושים".
מה דעתך בנושא?
5 תגובות
1 דיונים
שירי מנתניה
צודק. הרצי הצנוע והאהוב. הגיע הזמן, שהמוסד יתקדם לעבר קטאר...15:24 14.08.2025
המחששת
תגידי את הרחת משהו היום?מי זה החבר שלך הרצי זה לא ההוא מה 7.10 שישן כשעזתים עם כפכפים ועגלה וחמור נכנסו לשטח ישראל?אם הוא וראש השב’כ הכושלים היו מתפקדים כמו דדי ברנע ה7.10 לא היה בא לעולם ,16:26 14.08.2025
מגיב
יכול להיות שהרצי מבין רק עכשיו איך עזר לסכל את ישראל לטובת חמאס ועכשיו הוא בפאניקה ויורה לכל הכיוונים?15:36 14.08.2025
יעקב
תראו מי שמדבר. הרמטכ״ל הכושל ורודף הפרסומת הזה.15:33 14.08.2025
דנלופ
הרצי. תמתין בתור שתועד למשפט על אחריותך יחד עם ראש השב"כ למחדל החמור בתולדות ישראל16:08 14.08.2025
