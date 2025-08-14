הרמטכ"ל לשעבר רב אלוף הרצי הלוי, שפוטר מתפקידו תוקף את ראש המוסד דדי ברנע על תפקודו במערכה מול איראן ועל התנהלותו בכל הקשור לפעילות המוסד

הרמטכ"ל לשעבר רב אלוף הרצי הלוי תוקף בחריפות את ראש המוסד דדי ברנע על התנהלותו ותפקודו בזמן המלחמה מול איראן, כך דווח אמש (רביעי) בחדשות 13.

לפי הדיווח, הלוי טוען כי ברנע "לא בחר בכיוונים נכונים בכל מה שקשור למערכה באיראן". הוא מאשים את ראש המוסד בכך ש"המליץ על מהלכים שהם לא בתחום האחריות שלו, ושהוא לא אחראי על ההשלכות שלהם".

עוד באותו נושא מזעזע: ישראל זיו בהתבטאות חמורה על נתניהו 10:48 | חני אדרי 34 4 😢 👏

הוא הוא תקף אותו על כך שברנע מפרסם את פעילות המוסד. לדבריו, ראש המוסד "קושר לעצמו כתרים ודואג לקחת קרדיט על אירועים שצה"ל הוביל, עושה לעצמו יחסי ציבור בחוסר קולגיאליות". הלוי מוסיף כי "זה מעסיק אותו עד לרמה שהוא התיר לפרסם סרטונים מפעולות באיראן, דבר שפשוט לא עושים".