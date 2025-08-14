לאחר שדווח כי ראש המוסד דדי ברנע, טס היום לקטאר בכדי לדון בפרטי הפסקת האש ועסקת החטופים, דורם מדיני בכיר מבהיר: לא זו הסיבה לטיסה

לאחר שברק רביד דיווח היום (חמישי) כי ראש המוסד דדי ברנע טס לקטאר בכדי לדון בקידום המשא ומתן לעסקת החטופים, גורם מדיני בכיר מבהיר: ראש המוסד נסע לקטאר בענייני המוסד, ולא בעניין המו"מ לעסקת חטופים. ראש המוסד אף הבהיר בפגישה שעסקה חלקית ירדה מהפרק.

עוד בעניין עסקת החטופים, מוקדם יותר היום אריאל כהנא דיווח כי השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר, האחראי על סוגיית החטופים, העביר למתווכים מסר חד משמעי לפיו ישראל מוכנה כעת לדון רק בהסכם כולל לסיום המלחמה תמורת שחרור החטופים.

עוד דווח כי על פי הדירקטיבה של ראש הממשלה, דרמר הבהיר כי מבחינת ישראל חמאס הולך שולל את הצדדים במשך חודשים. לכן ישראל מוכנה כעת רק לעסקה כוללת על סיום המלחמה שתכלול את הדרישות לפרק את חמאס מנשקו ולהביא לכך שלא ישלוט עוד בעזה.

גורם המעורה בפרטים ציין כי זו כיום דרישת הקונצנזוס הישראלי מימין ומשמאל. הוא הוסיף כי במידה וחמאס לא יסכים ישראל תפנה להכרעה צבאית בעזה.