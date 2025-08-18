רבניות רשת היא תופעה ויראלית שתופסת תאוצה כל הזמן. יש כאלה חרדיות, דתיות לאומיות, וגם כאלה שמחזקות את המתקרבים. אבל התופעה גדלה עד כדי כך שהיא אפילו קיבלה חיקוי פארודי: הרבנית גילי

אנחנו חיים בעידן של רשתות חברתיות. כמעט לכולם יש חשבון בפייסבוק, באינסטגרם או בטיקטוק. בעוד שיש כאלו אשר שומרים על פרטיותם, יש מי שהפכו את השיתוף ברשת – לקריירה. אז אמנם תופעת משפיעני ומשפיעניות הרשת כבר הפכה נפוצה ומקובלת, אבל יש בתוכה זרם אחד מיוחד שלא דובר מספיק: רבניות הרשת.

רבניות אלו מחזיקות חשבונות אינסטגרם וטיקטוק מצליחים. הן מעלות סרטוני חיזוק וקטעים מתוך שיעורי תורה שהן מעבירות. הן מקיימות ערבי הפרשת חלה וערבי קירוב לבבות. הן יודעות גם לדאוג לצילום ועריכה בדיוק כמו שצריך בסושיאל – וגורפות עשרות ומאות אלפי צפיות לכל סרטון. אז מי הן רבניות הרשת? לאיזה מגזר הן משתייכות? ואיזה דמות פארודית והומוריסטית הוקמה בעקבות כך? הנה הסיפור המלא.

דמויות בולטות: רבניות רשת ויראליות

לכל אחת מרבניות הרשת נישה ייחודית שהיא מתרכזת בה, ומטפחת אותה. יש רבניות חרדיות, ויש רבניות סרוגות. תמצאו ברשת רבניות שמתרכזות בהפרשות חלה, וכאלה שמתרכזות בהעצמה אישית ונושא זוגיות. יש כאלו שהקהל שלהן מסורתי ומתחזק, ויש מי שפונות לאמהות לילדים.

בין הדמויות הבולטות שמתרכזות בקהל מתחזק, ניתן למצוא את שמרית אוחנה ותאיר גולן. אוחנה היא אשת דיין, המכונה “הרבנית של הלסביות”. היא מקדמת קבלה של כל עם ישראל, ולא עושה הבחנות בניהם.

היא מציעה שיעורי תורה, הפרשות חלה וטיסות לקברי צדיקים, תוך הדגשת קבלה גורפת – כולל פניות מקהילת הלהט”ב. “למה איכס? היא בת של בורא עולם, היא אחות אהובה שלי”, היא אומרת, ומחברת טקסטים מחזקים לאירועים כמו תפילות לשובם של חטופים, בפיד מעוצב ואחיד שמושך אלפי צפיות.

תאיר גולן לעומת זאת, היא רבנית רשת צעירה בת 25. גם היא פונה לקהל מתחזק, ונתוני החשיפה שלה מצביעים על דמות ויראלית במיוחד. גולן צוברת מאות אלפי צפיות בכל סרטון, ושמה בראש העמוד הצהרה ברורה: “אַתָּה תָּאִיר נֵרִי ה'”. עם עריכות מקצועיות כולל סרטוני AI, הומור וסיפורים אישיים, היא מחברת בין שיעורי תורה להפרשות חלה, ומשלבת הומור להפצת מסרים רוחניים בצורה נגישה ומלאת חן.

רבניות של מפורסמים ורבניות סרוגות

רבניות נוספות מתמקדות מאוד באירועים אישיים. ענת בן ארי, לדוגמא, מתמחה בערבי הפרשת חלה “ללב ולנשמה”, כולל אירועים מפורסמים כמו המקווה של ספיר בורגיל מ”האח הגדול”, או הפרשת חלה להשבת החטוף לשעבר, עומר שם טוב.

דמות נוספת שמקדמת אירועים היא נועה ירון. החוזרת בתשובה המפורסמת במגזר, שכתבה את הספר “מקימי”, מארגנת טיסות מאורגנות לאומן ומסיבות נשים עם דיג’יי אישה.

בקרב הציבור הדתי-לאומי בולטת הרבנית ימימה מזרחי, שמציעה תכנים אמהיים על זוגיות, משפחה והתמודדות עם שכול, עם רילסים שזוכים לעשרות אלפי צפיות. דומה לה, הרבנית רחל בזק, נכדתו של הרב מרדכי אליהו. בזק מדריכה בנושאי זוגיות והורות, משלבת הלכות כמו “מה מברכים על טורטיה” עם מסרים על מסירות נפש ובאותה נשימה גם המלצות על מותגי מטפחות.

הפארודיה שכובשת את הרשת: הרבנית גילי

כמו כל תופעה ויראלית, גם רבניות הרשת זוכות לפארודיה הומוריסטית שמדגישה את הצדדים המצחיקים והאנושיים. דמות חדשה וויראלית בשם “הרבנית גילי” נפתחה לאחרונה באינסטגרם וטיקטוק, וכבר צוברת עשרות אלפי צפיות עם מאות עוקבים. העמוד, שמתואר כ”רבנית רשת, מפרישת חלות, מזכה עוקבות, הסרת עין הרע בלייזר”. וכמובן, איך לא, עם הפסוק “רַבּוֹת בָּנוֹת עָשׂוּ חַיִל וְאַני עָלִיתי עַל כּוּלָּנָה”.

העמוד הוא פארודיה משעשעת על התופעה האמיתית, ומצחיקה נשים דתיות וחרדיות בזכות ההגזמה הקומית.

בסרטונים, גילי מציגה את עצמה כאושיית רשת “אותנטית” – אך עם טוויסטים אבסורדיים. היא מזמינה עוקבות להנות מתוכן “איכותי ואותנטי” (או “אינסטרומנטלי”, כפי שהיא מתבלבלת), ומציגה אירועי הפרשת חלה “מתוקשרות” עם בדיחות על דמעות מזויפות. היא בוכה מול המצלמה ואומרת: “אני לא יכולה יותר עם הפילוג הזה בעם… נו? יצא טייק טוב?”.

גילי גם ממליצה על מוצרים מגוחכים כמו “מייבש קרח” עם מתנה של “מפשיר קרח יבש”, ומדברת על תפקיד האישה: “כשבעלך בא הביתה תכבדי אותו… נו משה למה אתה מפריע?! אני באמצע לצלם סטורי”.

בסרטון לפרשת ואתחנן וט”ו באב, היא מברכת “מעוכבות” (רווקות) להתפשר: “ט”ו זה ראשי תיבות טתפשרי ותזדווגי”. היא מספרת איך התפשרה על “מקושש עצים” במקום הייטקיסט, וממליצה “תחוללו בכרמים… רק אל תשכחו להפריש כזית חלה”. הכל מלווה בהפרעות קומיות כמו “משה אתה מוכן להפסיק לקושש עכשיו?”.

הסרטונים האחרים ממשיכים בסגנון זה, ומדגישים את ההגזמות של עולם הרשת הרוחני – מה שגורם להם להיות ויראליים ומצחיקים, תוך נגיעה בנקודות כאב אמיתיות בקהילה. הפארודיה הזו מוכיחה כמה התופעה הפכה למיינסטרים, ומציעה מבט קליל ומשעשע עליה.