אחרי חודשים של דיונים וניהול מגעים מול חמאס, ישראל העבירה כעת מסר נחרץ ותיקף לארגון הטרור. כעת בישראל מחכים לראות מה תהיה תגובתו

השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר, האחראי על סוגיית החטופים, העביר למתווכים מסר חד משמעי לפיו ישראל מוכנה כעת לדון רק בהסכם כולל לסיום המלחמה תמורת שחרור החטופים, כך פרסם היום (חמישי) אריאל כהנא.

עוד דווח כי על פי הדירקטיבה של ראש הממשלה, דרמר הבהיר כי מבחינת ישראל חמאס הולך שולל את הצדדים במשך חודשים. לכן ישראל מוכנה כעת רק לעסקה כוללת על סיום המלחמה שתכלול את הדרישות לפרק את חמאס מנשקו ולהביא לכך שלא ישלוט עוד בעזה.

גורם המעורה בפרטים ציין כי זו כיום דרישת הקונצנזוס הישראלי מימין ומשמאל. הוא הוסיף כי במידה וחמאס לא יסכים ישראל תפנה להכרעה צבאית בעזה.