לקרת הפגישה המתוכננת בין טראמפ ופוטין, נשיא רוסיה מפזר מסרים אופטימיים ומפויסים, בעוד טראמפ מאיים ב"השלכות חמורות"

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, מפזר אמירות מפויסות ואופטימיות לקראת המפגש הצפוי עם הנשיא טראמפ. על פי דיווחים הנשיא הביע "הערכה כנה" למאמצים של ארה"ב להביא להפסקת אש.

על פי גופי התקשורת ברוסיה, הנשיא פוטין שוחח מוקדם יותר עם כתבים מקומיים, והביע אופטימיות לא אופיינית בכל הקשר לפסגה המדינית המתוכננת להתקיים בינו לבין נשיא ארה"ב טראמפ, ביום שישי הקרוב. פוטין צפוי להיפגש עם הנשיא טראמפ באלסקה, שם ידונו על מסגרת לעצירת הלחימה באירופה.

פוטין "הביע הערכה כנה למאמצים האמריקאים" והביע אופטימיות כי ימצא בסופו של דבר פתרון: "פועלים למצוא פתרון לבעיית אוקראינה" הסביר הנשיא באוזניי הכתבים.

הפתרון של טראמפ למלחמה באוקראינה: "מודל יהודה ושומרון"

טראמפ, בניגוד למתק שפתיו של הנשיא הרוסי, בחר בגישה לוחמנית יותר. במהלך הימים האחרונים איים נשיא ארה"ב ב"השלכות חמורות ביותר" במידה ופוטין לא יסכים לעצירת המלחמה. כאשר על פי התקשורת האמריקאית טראמפ מתכנן להציע לפוטין הסכם שלום במודל "יהודה ושומרון".

ההצעה האמריקאית הצפויה אמורה לכלול הסכמה של פוטין לעצירה מוחלטת של הקרבות, בתמורה לשליטה צבאית וכלכלית בשטחי מזרח אוקראינה אותה כבשו מתחילת המלחמה, אך ללא סיפוח מלא תחת החוק הבינלאומי.