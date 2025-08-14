הסנגורים מזהירים כי קצב הדיונים החדש יפגע בהגנת נתניהו, בעוד השופטים נחושים להאיץ את ההליך המתנהל כבר יותר מחמש שנים

משפט ראש הממשלה בנימין נתניהו נכנס למתח חדש: סנגוריו מאיימים כי ישקלו לפרוש מהייצוג, לאחר שבית המשפט המחוזי בירושלים קבע , כפי שפירסמנו בסרוגים, כי החל ב-2 בנובמבר יתקיימו ארבעה דיונים בשבוע, שלושה מהם בהשתתפות נתניהו עצמו בעדותו.

עוד באותו נושא השופטים החליטו: נתניהו יצטרך להעיד 3 פעמים בשבוע

הסבר מדוע נקבע כך, טענו השופטים – רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם ועודד שחם – כי ההחלטה התקבלה "נוכח הצורך לקדם את המשפט".

עו”ד עמית חדד, ראש צוות ההגנה, הזהיר כי ההחלטה מטילה “נטל בלתי אפשרי” על הצוות, ופוגעת ביכולתו של נתניהו להגן על עצמו. פרישה בשלב זה מחייבת אישור חריג מהשופטים, שצפוי שלא להינתן, שכן היא תחייב חודשים ארוכים של הסתגלות מצד צוות חדש ותגרום לעיכוב משמעותי בהליך.

המהלך נועד, לדבריו של עו”ד הפלילי ששי גז, “להחזיר את המשפט למסלולו” לאחר עדות יוצאת דופן באורכה – למעלה מחמש שנים של דיונים, שטרם רואים את סיומם. גז ביקר את קצב ההתקדמות והזהיר כי מצב שבו ראש ממשלה מכהן מנהל משפט פלילי במקביל לתפקידו “בלתי אפשרי” ודורש שינוי חקיקה.

הסנגורים מצדם ממשיכים לטעון לאפליה מול התביעה, ומזהירים כי ההאצה תפגע באופן ממשי בהגנת נתניהו. בית המשפט, לעומת זאת, נחוש לקדם את ההליך – ולשים סוף לפרשה המשפטית הארוכה בתולדות המדינה