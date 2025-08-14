משפט ראש הממשלה בנימין נתניהו נכנס למתח חדש: סנגוריו מאיימים כי ישקלו לפרוש מהייצוג, לאחר שבית המשפט המחוזי בירושלים קבע , כפי שפירסמנו בסרוגים, כי החל ב-2 בנובמבר יתקיימו ארבעה דיונים בשבוע, שלושה מהם בהשתתפות נתניהו עצמו בעדותו.
הסבר מדוע נקבע כך, טענו השופטים – רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם ועודד שחם – כי ההחלטה התקבלה "נוכח הצורך לקדם את המשפט".
עו”ד עמית חדד, ראש צוות ההגנה, הזהיר כי ההחלטה מטילה “נטל בלתי אפשרי” על הצוות, ופוגעת ביכולתו של נתניהו להגן על עצמו. פרישה בשלב זה מחייבת אישור חריג מהשופטים, שצפוי שלא להינתן, שכן היא תחייב חודשים ארוכים של הסתגלות מצד צוות חדש ותגרום לעיכוב משמעותי בהליך.
המהלך נועד, לדבריו של עו”ד הפלילי ששי גז, “להחזיר את המשפט למסלולו” לאחר עדות יוצאת דופן באורכה – למעלה מחמש שנים של דיונים, שטרם רואים את סיומם. גז ביקר את קצב ההתקדמות והזהיר כי מצב שבו ראש ממשלה מכהן מנהל משפט פלילי במקביל לתפקידו “בלתי אפשרי” ודורש שינוי חקיקה.
הסנגורים מצדם ממשיכים לטעון לאפליה מול התביעה, ומזהירים כי ההאצה תפגע באופן ממשי בהגנת נתניהו. בית המשפט, לעומת זאת, נחוש לקדם את ההליך – ולשים סוף לפרשה המשפטית הארוכה בתולדות המדינה
מה דעתך בנושא?
5 תגובות
0 דיונים
מתבייש בכם סרוגים
כמה שקרים בסרוגים תגידו אתם דתיים? יש עליכם יראת אלוקים? הרי המשפט של רות דוד נמשך כבר עשר שנים ושם יש זמן לדחות דיונים בשפע לא ל אמין כמה תבונים ושקרנים אתם בסרוגים שככה אתם כותבים ואת...
כמה שקרים בסרוגים תגידו אתם דתיים? יש עליכם יראת אלוקים? הרי המשפט של רות דוד נמשך כבר עשר שנים ושם יש זמן לדחות דיונים בשפע לא ל אמין כמה תבונים ושקרנים אתם בסרוגים שככה אתם כותבים ואת ששי גז גדול מגיני משפחת הפשע של הפרקליטות והעליונים בושה בושה. בושה 🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮המשך 15:59 14.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אפרים – http://תפקיד%20הסנגורים%20הוא%20להגן%20על%20הנאשם.%20בין%20היתר,%20בעזרת%20סחבת
אם נתניהו צריך לעמוד בבית משפט רק פעם אחת בשבוע, אז לפי מספר העדים, חלק זה של המשפט יסתיים בשנת 4000 לספירת הנוצרים. מה רע ברעיון הזה?16:07 14.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מעריץ את נתניהו – http://נתניהו%20אלוף%20העולם!
הוא מקרקס את כל העולם ואשתו, מושך זמן, מורח, נותן להם נאומים ארוכים עד שיוצאת להם הנשמה, דוחה ודוחה - והכל במסגרת החוק. פשוט אלוף!16:06 14.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
כיתת יורים לחיסול אדולף ביבי ושותפיו הנגלים והנסתרים – http://כיתת%20יורים%20לחיסול%20אדולף%20ביבי%20ושותפיו%20הנגלים%20והנסתרים
כיתת יורים לחיסול אדולף ביבי ושותפיו הנגלים והנסתרים16:20 14.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יהודה המכבי – http://הצעה%20לחמאס
העברת יאיר נתניהו לידי חמאס יכולה לסיים את המלחמה ולהחזיר את החטופים תוך שנייה. הבעיה כנראה, שגם הם לא צריכים עלוב שכמותו.16:24 14.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
כיתת יורים לחיסול אדולף ביבי ושותפיו הנגלים והנסתרים – http://כיתת%20יורים%20לחיסול%20אדולף%20ביבי%20ושותפיו%20הנגלים%20והנסתרים
כיתת יורים לחיסול אדולף ביבי ושותפיו הנגלים והנסתרים16:20 14.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אפרים – http://תפקיד%20הסנגורים%20הוא%20להגן%20על%20הנאשם.%20בין%20היתר,%20בעזרת%20סחבת
אם נתניהו צריך לעמוד בבית משפט רק פעם אחת בשבוע, אז לפי מספר העדים, חלק זה של המשפט יסתיים בשנת 4000 לספירת הנוצרים. מה רע ברעיון הזה?16:07 14.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מעריץ את נתניהו – http://נתניהו%20אלוף%20העולם!
הוא מקרקס את כל העולם ואשתו, מושך זמן, מורח, נותן להם נאומים ארוכים עד שיוצאת להם הנשמה, דוחה ודוחה - והכל במסגרת החוק. פשוט אלוף!16:06 14.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מתבייש בכם סרוגים
כמה שקרים בסרוגים תגידו אתם דתיים? יש עליכם יראת אלוקים? הרי המשפט של רות דוד נמשך כבר עשר שנים ושם יש זמן לדחות דיונים בשפע לא ל אמין כמה תבונים ושקרנים אתם בסרוגים שככה אתם כותבים ואת...
כמה שקרים בסרוגים תגידו אתם דתיים? יש עליכם יראת אלוקים? הרי המשפט של רות דוד נמשך כבר עשר שנים ושם יש זמן לדחות דיונים בשפע לא ל אמין כמה תבונים ושקרנים אתם בסרוגים שככה אתם כותבים ואת ששי גז גדול מגיני משפחת הפשע של הפרקליטות והעליונים בושה בושה. בושה 🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮המשך 15:59 14.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר