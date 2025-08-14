איתן מאיר סבג נפצע קשה באירוע בחאן יונס לפני כחודש. ממיטתו בית החולים אומר: "עצם העובדה שאני יכול לדבר היום היא נס. תודה לכל מי שיתפלל עבורי"

איתן מאיר סבג, תלמיד ישיבת ההסדר אור וישועה בחיפה, נפצע קשה בתקרית בחאן יונס שבעזה, בתחילת חודש יולי. אז, משפחתו ורבני הישיבה יצאו בקריאה לציבור להתפלל לרפואתו.

היום, חודש אחרי הוא אומר "חוויתי כל כך הרבה ניסים מיום הפציעה שלא ניתן לחשוב לרגע שהקדוש ברוך הוא עזב אותי. עצם העובדה שאני יכול לדבר היום היא נס. תודה לכל מי שיתפלל עבורי".

איתן מאיר סבג, נפצע קשה בתקרית בה הטנק שלו ושל חבריו, ביניהם סמל אסף זמיר הי"ד שנפל באותו אירוע, מעוצבת 'ברק' מגדוד 53 בשריון, נפגע ממטען.

"מחבל הטמין מטען מאחורי הטנק שלנו. המטען התפוצץ, ושני פגזים שהיו בתוך הטנק נשרפו, אך למרבה המזל לא התפוצצו. מהעשן והלהבות בתוך הטנק, התעלפתי ונשמתי את כל העשן. אחרי כמה דקות המ"פ שלי חילץ אותי מהטנק, תוך כדי חילוץ הוא נורה בבטן על ידי מחבל ואת החילוץ סיימו החובשים של הגדוד. בשלב הזה כבר לא נשמתי. האירוע קרה באזור 8:00 בבוקר, תוך 40 דק כבר הייתי בסורוקה, ושם הייתי מונשם ומורדם עוד כארבעה ימים", משחזר סבג.

"היום אני עובר אינהלציות שלוש-ארבע פעמים ביום כדי לשקם את הריאות וגם פיזיותרפיה. אני עדיין לא בשיא הכושר, אבל זה בהחלט שיפור". במסגרת התקרית איתן גם נפצע בידו ועבר השתלה לשחזור העור.

לכתחילה, סבג לא היה אמור להיות על הטנק "רק אחרי שהתעקשתי עם המפקדים לחבור ללחימה נכנסתי לעזה. הייתי חודש בתפקיד, צוות תגבור בגדוד", מספר.

"התמיכה הרוחנית שקיבלתי בישיבה לפני הגיוס, נתנה לי את הכוחות להתחזק ולהסתכל על הפציעה שעברתי מתוך אמונה שלמה ושליחות גדולה. גם לפני הגיוס ובתוך הלחימה. בשבועיים שלפני הפציעה הרגשתי עוצמת הקדושה, שם בעזה. אחרי אירוע כזה החיים וההסתכלות משתנים. האמונה תופסת מקום בצורה מוחשית והחיבור נעשה עם משמעות גדולה יותר.

"אני גאה בשירות שלי, בחיבור לישיבה ולתורה הקדושה ואוהב את ארץ ישראל. ואני מאחל לעם שלנו שלא לשווא נפצענו ולא לשווא חברים שלנו נפלו. שנזכה לניצחון מוחלט ",מסכם.

ראש הישיבה: בזכותם נוכל לנצח

הרב ידידיה זייני, ראש ישיבת ההסדר אור וישועה בחיפה : "איתן יחד עם חבריו התגייסו לצבא בעת מלחמה, כהמשך ישיר ללימוד התורה בשקידה רבה בישיבה. על אף הסכנות הגדולות הכרוכות בכך, הם בחרו להתגייס ללחימה בעזה ובכל מקום שידרשו לו. והכל מתוך אמונה גדולה שזוהי כרגע ההזדמנות להביא לידי ביטוי מעשי את אותם עקרונות חשובים אותם למדו בישיבה: מסירות נפש למען עם ישראל, ולמען ארץ ישראל. אנו תפילה שאיתן יזכה לרפואה שלמה בקרוב, יחד עם כל החיילים הפצועים. ונזכה בעזרת ה' שגם המנהיגים הצבאיים והפוליטיים יפעלו מתוך אותם מניעים נשגבים של חיילינו הגיבורים. רק כך נוכל לנצח בקרוב את כל אויבינו" .