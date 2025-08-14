יותם זמרי, איש תקשורת מזוהה עם הימין, טען בריאיון כי היחס למתנחלים בתקשורת שינה את חייו והביע התנגדות נחרצת לסרבנות, תוך שהוא רואה בערוץ 14 גורם מרכזי בתמיכה במלחמה

איש התקשורת יותם זמרי התראיין לתוכנית "הצייצנים" בערוץ משב, מבית ארגון רבני צהר, בהנחיית עקיבא נוביק. בריאיון, שנערך כחלק מפודקאסט הבוחן מחלוקות בחברה הישראלית, דיבר זמרי על השפעת המתנחלים על חייו, עמדתו נגד סרבנות, תפקיד ערוץ 14 בשיח הציבורי, ועל הכינוי "שופר" שמיוחס לו.

צפו ביותם זמרי בפודקאסט "הצייצנים":

יותם זמרי על המתנחלים (באדיבות ערוץ משב, מבית ארגון רבני צהר)

היחס למתנחלים והשפעתו על זמרי

זמרי תיאר את היחס למתנחלים כגורם ששינה את חייו: "הפער בין מה שהציבור הזה נותן לערכים של המדינה לבין היחס שקיבל, זה הוביל אותי לאיפה שאני היום". הוא ציין כי הפער בין התרומה של המתנחלים לבין הביקורת שהם סופגים היה משמעותי עבורו, והשפיע על דרכו בתקשורת.

ערוץ 14 והשפעתו על המלחמה

לדברי זמרי, לערוץ 14 תפקיד משמעותי בשיח הציבורי בישראל: "אם לא היה ערוץ 14, היינו מוותרים מזמן על המלחמה". הוא טען כי התקשורת, ובפרט ערוץ 14, נותנת "תחושת גב" לפוליטיקאים, מנהיגים ולוחמים. בנוגע לביקורת על "גטאות תקשורתיים", זמרי דחה את הטענה כי אנשים צורכים רק תקשורת התואמת דעותיהם, והוסיף: "אני מוכן להתערב שסטטיסטית הרבה יותר אנשי שמאל מסרבים להתארח אצל ימנים מאשר ההפך". הוא ציין כי בתוכניתו "הפטריוטים" קשה להביא אורחים מהשמאל.

עמדה נגד סרבנות

זמרי הביע התנגדות נחרצת לסרבנות: "אם תיבחר ממשלה שיש לה רוב ותחליט לפנות את יהודה ושומרון זו החלטה לגיטימית, איזו זכות יש לי ללכת נגד הרוב? אני לא אסכים עם סרבנות". הוא הדגיש כי תפקידו הוא לשכנע נגד החלטות כאלה בדרכים דמוקרטיות, ולא דרך פגיעה בצבא. לדבריו, "צריך להוציא את הסרבנות מהשיח".

בהתייחס לעימותיו עם ארגון "אחים לנשק", אמר: "המטרה שלי הייתה לשים אות קין על תופעת הסרבנות. אם היו מודים בטעות ומתחייבים לא לחזור עליה, הייתי מתמקד בדברים אחרים".

אנדרדוג בתקשורת

למרות מעמדו, זמרי רואה את עצמו כאנדרדוג בתקשורת: "ערוץ 14 בן שלוש. גלי ישראל הוא רדיו ימני די יחיד. אני עדיין הבועט". הוא מתח ביקורת על התקשורת הממסדית שתוקפת את ערוץ 14, ותיאר זאת כ"פתטי".

"שופר" כמחמאה

זמרי התייחס גם לכינוי "שופר": "אין לי בעיה להיות שופר של רעיונות שאני מאמין בהם. אם זה היה בנט בעבר ואם זה סמוטריץ' היום". הוא הבהיר כי הוא לא מקבל הנחיות מגורמים פוליטיים, אלא מבטא את דעותיו מתוך אמונה. לדבריו, "כל עוד אתה משפרר רעיון, זה חיובי".

הריאיון ישודר בפרק המלא של "הצייצנים", פודקאסט בהנחיית עקיבא נוביק, שמראיין דמויות שנויות במחלוקת ברשת X כדי לבחון את שורשי המחלוקות בחברה הישראלית. התוכנית משודרת בערוץ משב, פלטפורמה יהודית-ציבורית המתמקדת בשיח על זהות, אמונה, ציונות ואתגרי השעה.