משרד האוצר תקף את רן ארז לאחר הכרזת סכסוך עבודה, האשים בהפרת הסכם עד 2028 ובפגיעה מכוונת בתלמידים, וכינה את התנהלותו "נלוזה" וחלק מתוכנית עבודה קבועה.

לאחר שארגון המורים, בראשות רן ארז, הודיע על הכרזת סכסוך עבודה לקראת שנת הלימודים הקרובה, משרד האוצר פרסם היום (חמישי) הודעה חריפה נגד ההחלטה, בה כינה את התנהלותו של ארז "חלק מתוכנית עבודה" והאשים את הארגון בפגיעה מכוונת בתלמידים ובהפרת הסכמים מחייבים.

באוצר טוענים כי "כמדי שנה, רן ארז ממשיך בכרוניקה ידועה מראש של הכרזת סכסוך ושביתה, על גבם של תלמידי ישראל והמורים". עוד נמסר כי גם חתימה של ארז על הסכם קיבוצי אינה מונעת ממנו להכריז על סכסוכים ושביתות, וכי מדובר בדפוס פעולה קבוע.

המשרד הזכיר כי רק לאחרונה חתם ארגון המורים על הסכם בו התחייב שלא לקיים סכסוך עבודה עד 31 באוגוסט 2028. באוצר טוענים כי הפרת התחייבות זו היא "בלתי חינוכית", ופוגעת במורים, במערכת החינוך ובמשק כולו.

"לצערנו, ההתנהלות הנלוזה הזו גוררת פגיעה בתלמידי התיכון, שנאלצים לשלם את מחירי מאבקי הכוח הפנימיים של מי שמתיימר להוביל את ארגון המורים", סיכמו במשרד האוצר.