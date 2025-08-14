שר האוצר בצלאל סמוטריץ' השתתף היום (חמישי) באירוע הכרזה על הקמת שכונת E1 במעלה אדומים, שם שיגר מסר נוקב נגד היוזמות להקמת מדינה פלשתינית. "מי שמנסה להכיר במדינה פלשתינית יקבל תשובה בשטח", אמר.
סמוטריץ' הדגיש כי "המציאות הזו קוברת סופית את רעיון המדינה הפלשתינית, כי אין במה להכיר ואין למי להכיר", וקרא לראש הממשלה בנימין נתניהו לפעול באופן מיידי להחלת הריבונות הישראלית בשטחי יהודה ושומרון. לדבריו, יש "להוריד מהפרק לנצח את רעיון חלוקת הארץ".
המהלך להקמת שכונת E1 נחשב שנוי במחלוקת בזירה הבינלאומית, אולם סמוטריץ' הבהיר כי מבחינתו מדובר בצעד אסטרטגי לחיזוק ההתיישבות ולביטול סופי של האפשרות להקמת מדינה פלשתינית בעתיד.
כבר מזמן הממשלה הפסיקה לנהוג בהתאם לאינטרסים של עם ישראל, ומפקירה אותנו ךהזיות של סמוטריץ13:16 14.08.2025
