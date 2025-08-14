נופיה, הזמרת הצעירה שהתגלתה בכוכב הבא וזכורה במיוחד בביצוע שלה לשיר של דני סנדרסון "זאת שמעל לכל המצופה", מוציאה סינגל חדש ומתוק במיוחד

נופיה ידידיה היא קול נשי ומבטיח במוזיקה הישראלית. הזמרת משחררת את הסינגל החדש "פרח", שיר אהבה טהור ואופטימי, לדבריה. את השיר כתבה והלחינה יחד עם זיו שביט, בהפקה מוזיקלית של ניר מימון. הסינגל, שהוא השני מתוך אלבומה השני, מגיע לאחר הצלחת הסינגל הקודם "ג'ונאם", שהפנט את המאזינים עם עומקו המוזיקלי והרגשי.

האזינו לשירה החדש של נופיה – "פרח":

"פרח": שיר על אהבה פשוטה וטהורה

בסינגל החדש, נופיה בוחרת להתמקד באהבה בצורתה הטהורה והפשוטה. לדבריה: "'פרח' הוא שיר על אהבה טהורה, שנכתב ממקום אופטימי ומהסתכלות תמימה על זוג אוהבים. לראשונה הצלחתי לגעת בטקסט יותר 'פשוט', בלי סאבטקסט, בלי פאנצ׳ים, פשוט לאהוב. יצירה שאני מתרגשת לשחרר החוצה, שתיתן קצת אופטימיות למצב בו אנחנו חיים, שתחבר לבבות, ושתקדש אהבה".

השיר, שמלווה בהפקה מוזיקלית מוקפדת של ניר מימון, מצליח ללכוד את הקסם של רגעי אהבה קטנים, עם מילים שנוגעות ללב וקול ייחודי שממשיך להדהד גם לאחר ההאזנה.

מסע אישי ומוזיקלי

נופיה, בת 25, התפרסמה ב-2022 כמתמודדת בעונה התשיעית של "הכוכב הבא", שם כבשה את הקהל עם ביצועים ייחודיים, כולל גרסה מחודשת לשירו של דני סנדרסון "זאת שמעל לכל המצופה", שבה שילבה בית ראפ מקורי. ההצלחה בתוכנית הביאה אותה להופעות משותפות עם סנדרסון, אך גם הובילה לתקופה מאתגרת בחייה.

בשנתיים האחרונות, נופיה לקחה צעד אחורה מהתקשורת, התמודדה עם דיכאון וחרדה, וחיפשה מחדש את הקול הפנימי שלה. התהליך הזה בא לידי ביטוי במיני-אלבום הבכורה שלה, "זאת שמתחת" (2025), שזכה לשבחים על האותנטיות והעומק שלו.

מופע השקה חגיגי

ב-23 באוגוסט 2025, תופיע נופיה במופע חדש במועדון גריי תל אביב, שם תבצע את "פרח" לצד שירים נוספים מאלבומה השני וממיני-אלבום הבכורה שלה. המופע צפוי להיות חוויה מוזיקלית מרגשת, שתשלב בין האנרגיה של נופיה לבין הטקסטים האישיים והעמוקים שמאפיינים את יצירתה.