במכתב לשר הביטחון ולרמטכ”ל דורש יוסי כהן לשנות את שם יחידת “מתאם פעולות הממשלה בשטחים” לשם הרשמי – “מתאם פעולות הממשלה ביהודה ושומרון”

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, שלח הבוקר (חמישי) מכתב לשר הביטחון ישראל כ”ץ ולרמטכ”ל אייל זמיר, בו דרש לשנות את שם יחידת “מתאם פעולות הממשלה בשטחים” ל”מתאם פעולות הממשלה ביהודה ושומרון”, בהתאם להחלטת ועדת השמות הממשלתית משנת 1968.

דגן טען כי השימוש במונח “השטחים” מהווה “עוול מוסרי והיסטורי” ומכניס את צה”ל “לשיח פוליטי שאינו מתפקידו”. לדבריו, מדובר לא רק בשינוי סמנטי אלא במהלך בעל משמעות ערכית: “קריאת האזור בשמו הנכון משקפת את היותו לב ההיסטוריה והמורשת של העם היהודי”.

בפנייתו הזכיר דגן יוזמות חקיקה בארה”ב ובמדינות נוספות האוסרות את השימוש במונח “הגדה המערבית” ומחייבות שימוש ב”יהודה ושומרון”. “אם כך בארצות הברית – קל וחומר שמדינת ישראל צריכה לכבד את שמה הרשמי”, כתב