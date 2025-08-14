דובר צה"ל לשעבר אבי בניהו, השתלח בשמחה רוטמן ואיים עליו: "אתה הוא בורג מרכזי במכונת הרעל, הורס ומחריב, אבל לא לעוד הרבה זמן"

דובר צה"ל לשעבר אבי בניהו, האשים שוטר במשטרת ישראל על חזותו וכתב: "אדוני המפכ"ל ככה לא צריך להיראות שוטר, עם כיסוי פנים וללא תג עם שמו". מתחקיר שערך אבישי גרינצייג עולה כי מדובר בתמונה ישנה בערך משנת 2021, התג של השוטר נמחק בפוטושופ וכי הסיבה שהוא היה עם צעיף היה כי מדובר בימי הקורונה.

בתגובה השתפן בניהו וכתב: "חברות וחברים ‏התחקירן אבישי גרינצייג ערך תחקיר וגילה שמדובר בשוטר שפרש מהמשטרה (כפי שפורסם כבר אתמול ע״י דובר המשטרה) ושהצילום מתקופת הקורונה. לדעתו תג השם נמחק בפוטו שופ (לא יודע).

‏אין לי עניין עם שוטר זה או אחר. אני מעריך את משטרת ישראל, מכיר את יעודה ופועלה וחרד לדמותה. ‏אני חושב ולכן פניתי למפכ״ל שהשוטרים חייבים להתהלך עם שם ובפנים גלויות ואם יש קורונה – יש מסיכות תקניות שהם חלק מהמשמעת הארגונית.

‏שוטר צריך להראות כמו שוטר. תודה לאבישי על הזמן שהשקיע לבדיקה ועל העדכון. ‏שוטרי ושוטרות ישראל, מפקדות ומפקדים. יש לכם תפקיד חשוב בממלכה, בביטחון ובמשמר הדמוקרטיה. תאירו פנים. זקפו קומה".

לאחר פרסום הדברים האלו, ח"כ שמחה רוטמן תקף את בניהו וכתב: "זו הרמה שאיתה אנחנו צריכים להתמודד. ‏זו מכונת הרעל האמיתית, לא הפייק. ‏אלו האנשים חסרי האחריות שהיו חלק מקמפיין שטרלל פה מדינה שלמה. ‏אבי בניהו, זו המורשת שלך?".

בניהו לא נשאר חייב והגיב לו: "שמחה אהוב, ‏אתמול לא היתה לי אפילו שניה כדי להתעלם ממך , אבל הבוקר אני מנצל את הפסקת הפרסומות כדי להשיב לך. ‏א. אתה לא במעמד להטיף לי מוסר. ‏ב. אתה הוא בורג מרכזי במכונת הרעל. לא לעוד הרבה זמן ( אלא אם יריב ילחץ לשריין אותך בליכוד כחלק מארגז הכלים שלו).

‏ג. התחנכתי בבית אבי זצ״ל, בתנועה ובקיבוץ. אני חושב שקיבלתי חינוך טוב לציונות, אהבת העם והארץ, נתינה ותרומה. גם פיקדתי וחינכתי מאות חיילים. עם חלקם בהצלחה פחותה ( מונח מכובס לכישלון ).

‏ד. אני שנים בניתי ותרמתי בצבא ועוד. שאלת מה המורשת שלי ? המורשת שלי זו משפחתי, ילדיי ונכדי האהובים, תפקידיי בקיבוץ ובתנועה, 20 שנות שרותי בצה״ל, שנותיי בגל״צ ו -240 עיתונאים שאותרו וחונכו מקצועית תחת פיקודי,

הטורים שלי בתקשורת, לקוחותיי במשרד, תרומתי לגופים רבים וטובים וחבריי הרבים בארץ ובחול. ובע״ה אני עוד צעיר ויש לי עוד תוכניות וחלומות להגשים. ‏ואתה? הורס ומחריב.

‏ה. אם בדקה שהשקעת בי בתגובתך לא הרסת והחרבת – תהה זו תרומתי הצנועה היום למדינה לחברה ולדמוקרטיה. ‏ו. ואגב , מה המורשת שלך? ‏ז. חיבוק".