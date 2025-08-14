המוסד לביטוח לאומי התייחס היום לטענות נגדו על העברת כסף למחבלים, והוציא הודעה חריגה לציבור: "בואו נשים לזה סוף"

המוסד לביטוח לאומי, פרסם היום (חמישי) הודעה חריגה לציבור, בה הוא הודף את הטענות נגדו לפיהן הוא מעביר כספים למחבלים.

בהודעה נכתב: "במהלך השנים, יש גורמי אינטרס שמעוניינים ״לחבוט״ לכאורה בביטוח הלאומי ולטעון שמעבירים כספים למחבלים. בואו נשים לזה סוף: הביטוח הלאומי לא מעבירים כספים למחבלים או לאנשים שעסקו בטרור!! בשום מצב!!!

הביטוח הלאומי מקבלים מגורמי הביטחון במדינת ישראל מי מחבל, מי עוסק בטרור וכיו״ב – ויש קשר בין הגופים וסנכרון בין היבט בטחוני לאזרחי. וטוב שכך".

עוד נכתב: "אם הטוענים לא רוצים לשלם לכאורה לאף אזרח שאינו תושב ישראל – לא לתיירים מאיטליה שנפגעו פה בטרור (לדוגמה), ולא לתושבי סין, תאילנד או רומניה שעובדים בישראל בבנייה (למשל) ונפצעו וכיו״ב – כנסת ישראל היא זו האחראית על שינוי החקיקה. והביטוח הלאומי יפעל כתמיד, על פי החוק.

הגיע הזמן להפסיק את הטענות הללו, להפסיק לפרסם אותם, ולהפסיק לעשות עוול ולהפיץ מידעים חסרי ביסוס".