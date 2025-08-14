רק לפני חמש שנים, כשסער פרש מהליכוד, הכריזו השרים והח"כים כי גדעון סער הוא בוגד, ושהם לא יסכימו לשבת איתו יחד באותה מפלגה. שלפנו מהארכיון את כל הציטוטים

אתמול (רביעי), לאחר ההצבעה בישיבת מרכז הליכוד, ולפני ברכת שהחיינו של סער, אושרה התמזגות מפלגת “תקווה חדשה” בראשות שר החוץ גדעון סער עם הליכוד – המפלגה שבה החל סער את דרכו הפוליטית.

המהלך מסמן את חזרתו של מי שבעבר נחשב ליורש הפוטנציאלי של נתניהו, בניסיון להחזיר את הקריירה הפוליטית שלו למסלול שיוביל, לפחות בעיניו, לראשות המפלגה ואולי אף המדינה.

החזרה לבית הפוליטי הישן לא עברה בשקט. כפי שפורסם ב”סרוגים”, שר הביטחון ישראל כ”ץ ניסה לטרפד את המהלך מחשש לעימות עתידי על ירושת נתניהו וח”כ טלי גוטליב אף תקפה בישיבה את סער: “סער אמר שראש הממשלה נתניהו מסוכן לביטחון המדינה”, והוסיפה כי “לא מגיע שריון למי שהשחיר את הליכוד”. דבריה נענו בקריאות בוז מצד חלק מהמשתתפים.

עם זאת, נראה כי רוב חברי הליכוד ותקווה חדשה העדיפו להשאיר את ההיסטוריה מאחור. אלא שיש מי שבחרו להזכיר את הציטוטים הישנים – ואי אפשר להתעלם מהם.

גלית דיסטל-אטבריאן

בינואר 2022 צייצה: “צלמו מסך: גדעון סער ואני לעולם לא נשב יחד לבטח באותה מפלגה… הבן אדם הזה פסול עד היסוד עבורי ועבור כל אדם ששייך באמת למחנה הלאומי-ליברלי”.

היום – שניהם שוב באותה מפלגה, ומלחמת החורמה טרם נראית באופק.

מיקי זוהר

ב-2021 הכריז מעל בימת הכנסת: “אני מבטיח לגדעון סער, לא משנה מתי, לא משנה איפה – לעולם כף רגלו לא תדרוך בליכוד”.

מיקי זוהר על גדעון סער: "לעולם כף רגלו לא תדרוך יותר בליכוד"

ביסמוט ביוני 2023: "לגדעון סער יש עבר בליכוד וזה הכול, נגמר. הדלת שלו בליכוד נעולה"

ביסמוט ב-17 במרץ 2025: "אנחנו רוצים יציבות. שמח שהקואליציה יציבה יותר והממשלה יציבה" מתוך אברי ושרקי@yaircherki pic.twitter.com/iW4Nwmz9JR — פריאל פלג (@PelegPriel) March 18, 2025

בנימין נתניהו

כבר ב-2019, לפני שסער עזב את הליכוד, האשים נתניהו כי ניסה לקדם מהלך להטלת הרכבת הממשלה עליו במקום עליו: “התרגיל שלו לא יצליח”. שש שנים אחרי – השניים יושבים יחד באותה ממשלה.

יואב קיש

בספטמבר 2022, בראיון ל-103FM, טען כי תמיכתו בעבר בסער הייתה טעות: “אם הייתי יודע כמה הוא שונא את נתניהו… לא הייתי מצטרף למהלך הזה”.

יריב לוין

במאי 2023, בעיצומו של הוויכוח סביב הרפורמה המשפטית, האשים לוין את סער בצביעות וחוסר הגינות: “אתה רץ למליאה כדי לתמוך בהצעת חוק – איזו התנהגות בריונית”.

גדעון סער עצמו

גם לסער יש היסטוריה של אמירות חריפות נגד נתניהו: “כל יום בו מכהן נתניהו מסכן את ישראל ועתידה” (מרץ 2023), “חזרתו לשלטון היא אסון למדינה” (מאי 2023), ו-“כל ממשלה בראשותו תחזיק בזכות דילים פוליטיים ולא בזכות טובת הציבור” (דצמבר 2022).

הדם הרע בין נתניהו לסער כנראה לא התאדה, אך הצורך ההדדי – נתניהו ביציבות קואליציונית לאחר פרישת החרדים, וסער במסלול לחיזוק מעמדו הפוליטי – הוביל לאיחוד המחודש. השאלה היא האם שיתוף הפעולה הזה יחזיק מעמד, או שבמערכת הבחירות הבאה והפריימריז בליכוד נראה שוב את הקרע הישן מתפוצץ