האלוף במיל' ישראל זיו התבטא היום (חמישי) בצורה מזעזעת על ראש הממשלה בנימין נתניהו. ב103fm הוא אמר על נתניהו: "שיחזיר את החטופים קוד כל, זו האחריות שלו כרגע ושלא יברח ממנה ושלא יאשים את חמאס. עוד מעט הוא יאשים את חמאס גם ב-7 לאוקטובר".

מגישת ערוץ 14 טל מאיר, התייחסה לדברים והגיבה: "אני לא מאמינה שהוצאת את המילים האלה מהפה! חמאס אשם בטבח – לא נתניהו! גם אם אתה מנסה לצייר מציאות מטורללת, זה לא הופך אותה לנכונה".