האלוף במיל' ישראל זיו התבטא היום (חמישי) בצורה מזעזעת על ראש הממשלה בנימין נתניהו. ב103fm הוא אמר על נתניהו: "שיחזיר את החטופים קוד כל, זו האחריות שלו כרגע ושלא יברח ממנה ושלא יאשים את חמאס. עוד מעט הוא יאשים את חמאס גם ב-7 לאוקטובר".
מגישת ערוץ 14 טל מאיר, התייחסה לדברים והגיבה: "אני לא מאמינה שהוצאת את המילים האלה מהפה! חמאס אשם בטבח – לא נתניהו! גם אם אתה מנסה לצייר מציאות מטורללת, זה לא הופך אותה לנכונה".
איתן – http://אז%20גם%20בנט%20ולפיד%20לא%20היו%20אחראים%20על%20הפיגועים?
או שהאשמת חמאס זה תופס רק לגבי מחדלי נתניהו?10:55 14.08.2025
ישראל כזיב
מנסה לכסות על מחדליו שלו בבריחה מעזה11:01 14.08.2025
יוסף גי – http://זיו%20צודק%20במאת%20האחוזים!!!!
צודק11:05 14.08.2025
אנדר וויגין
זאת בדיחה א מה????????????????????????11:06 14.08.2025
יוספון
כל הלשעברים שווים לתחת אנשי קפלן11:33 14.08.2025
יגאל
שיסתמו את הלוע של רוטמן ,,קיבל אומץ ,כאילו איזה לוחם מראשית הקמת המדינה ,חוצפן וחסר תרבות יושב בכנסת ישראל וכאילו לא יהודי או ישראלי ,עוד רודן חסר נימוס מדוע נתניה...
שיסתמו את הלוע של רוטמן ,,קיבל אומץ ,כאילו איזה לוחם מראשית הקמת המדינה ,חוצפן וחסר תרבות יושב בכנסת ישראל וכאילו לא יהודי או ישראלי ,עוד רודן חסר נימוס מדוע נתניה נחנק ולא מעיר לכל השחקנים שמלקקים לו .המשך 11:46 14.08.2025
