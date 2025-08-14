האלוף במיל' ישראל זיו, טען כי נתניהו קודם כל חייב להחזיר את החטופים, משום שזו אחריות שלו ושלא יפיל זאת על חמאס. עוד הוא התבטא בצורה קשה על נתניהו

האלוף במיל' ישראל זיו התבטא היום (חמישי) בצורה מזעזעת על ראש הממשלה בנימין נתניהו. ב103fm הוא אמר על נתניהו: "שיחזיר את החטופים קוד כל, זו האחריות שלו כרגע ושלא יברח ממנה ושלא יאשים את חמאס. עוד מעט הוא יאשים את חמאס גם ב-7 לאוקטובר".

מגישת ערוץ 14 טל מאיר, התייחסה לדברים והגיבה: "אני לא מאמינה שהוצאת את המילים האלה מהפה! חמאס אשם בטבח – לא נתניהו! גם אם אתה מנסה לצייר מציאות מטורללת, זה לא הופך אותה לנכונה".