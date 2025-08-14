אירוע חריג: שוטרים פרצו הבוקר (חמישי) לבית הרב דוב ליאור בירושלים, ללא צו, ועצרו שניים מנכדיו שהיו בדירה, אחד מהם כבן 12 בלבד, כך נודע ל'סרוגים'. השניים נלקחו לתחנת המשטרה.
לטענת המשטרה החשד הוא כי נזרקו בלוני מים וחפצים מהמרפסת. נציין כי בשעת הפריצה לדירה שהו במקום ילדים ונכדים רבים של הרב והרבנית. עורכי הדין עדי קידר ודניאל שימשילשווילי מסייעים לעצורים.
"השוטרים נכנסו לדירת הרב בפראות, ללא צו, והתהגו בצורה לא הולמת ולא יפה לרבנית ולילדים ששהו בדירה, וכל זה אולי בעקבות מעשה קונדס של ילדים שזרקו בלוני מים מהמרפסת", סיפרו בני משפחה של הרב לסרוגים.
ממשטרת ישראל נמסר: "בשעות הבוקר, התקבל דיווח במוקד המשטרה על ידי עובר אורח, אודות השלכת חפצים מחצר בית לעבר כלי רכב הנוסעים בכביש הסמוך בשכונת א-טור בירושלים ובכך סיכנו את משתמשי הדרך. עם קבלת הדיווח, תצפיתני מרכז השליטה במחוז ירושלים הבחינו במעשה והכווינו את כוחות המשטרה מתחנת שלם למקום. השוטרים שהגיעו למקום, עיכבו שני חשודים במעשה (12,19) והם הועברו לחקירה בתחנת המשטרה".
מה דעתך בנושא?
13 תגובות
1 דיונים
שחף עצוב
ומה אם הוא רב?? אז ילדיו מעל החוק? קודם שהרב יחנך את ילדיו לפני שיחנך את ילדי האחרים10:30 14.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שחף, כל המבזה תלמיד חכם אין רפואה למכתו, חצוף ארור שכמותך!!!
שחף, כל המבזה תלמיד חכם אין רפואה למכתו, חצוף ארור שכמותך!!!11:12 14.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א.ב.
להעניש אותם במלוא חומרת הדין. רבנים מסיטים, כבר לא עעסקים רק בדת. .10:32 14.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
גבי
יופי שהמשטרה עוצרת מחבלים יהודים10:35 14.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ניסים
כנראה משטרה של גויים.כולה מים.ברימון לא מגיבים.10:39 14.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אין חוק בישראל? – http://ממתי%20מותר%20לעצור%20קטנים?
מה אומר החוק10:43 14.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
תעבור לאזירה
אתה מלא חוצפה10:44 14.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
בלוני מים? הזיה. פשוט הזיה
אזרח11:01 14.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נתנאל כהן – http://איפה%20היתה%20המשטרה%20בפרעות%20בלוד?
כשרוצחים יהודים אין תגובה וכילד יהודי זורק מים מהחלון אז עוצרים אותו... מוסד עלוב!11:23 14.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
פיני
אם לא נתאחד גוש האמוני למרות חילוקי הדעות בין חרדים לכיפות הסרוגות נצא קרחים כולנו.עוד מעט מדינה פלסטינית על הפרק אם נתאכזר לחרדים כולנו נחטוף .קצת חשבון נפש .עוצרים בחורי...
אם לא נתאחד גוש האמוני למרות חילוקי הדעות בין חרדים לכיפות הסרוגות נצא קרחים כולנו.עוד מעט מדינה פלסטינית על הפרק אם נתאכזר לחרדים כולנו נחטוף .קצת חשבון נפש .עוצרים בחורי ישיבה צריך לזעוק ואז לא עוצרים לך כי קיימת מצוות מחאה.המשך 11:23 14.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נתנאל כהן – http://מגנה%20בתוקף.
איך אפשר לעצור ילד בן 12!?11:22 14.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר