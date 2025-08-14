אירוע חריג בירושלים: שוטרים פרצו ללא צו לבית הרב דב ליאור ועצרו שניים מנכדיו, בהם ילד בן 12, בחשד שזרקו בלוני מים. בני משפחה טוענים להתנהגות "פראית" של השוטרים

אירוע חריג: שוטרים פרצו הבוקר (חמישי) לבית הרב דוב ליאור בירושלים, ללא צו, ועצרו שניים מנכדיו שהיו בדירה, אחד מהם כבן 12 בלבד, כך נודע ל'סרוגים'. השניים נלקחו לתחנת המשטרה.

לטענת המשטרה החשד הוא כי נזרקו בלוני מים וחפצים מהמרפסת. נציין כי בשעת הפריצה לדירה שהו במקום ילדים ונכדים רבים של הרב והרבנית. עורכי הדין עדי קידר ודניאל שימשילשווילי מסייעים לעצורים.

הרב דב ליאור על גיוס חרדים (צילום: שימוש חופשי)

"השוטרים נכנסו לדירת הרב בפראות, ללא צו, והתהגו בצורה לא הולמת ולא יפה לרבנית ולילדים ששהו בדירה, וכל זה אולי בעקבות מעשה קונדס של ילדים שזרקו בלוני מים מהמרפסת", סיפרו בני משפחה של הרב לסרוגים.

ממשטרת ישראל נמסר: "בשעות הבוקר, התקבל דיווח במוקד המשטרה על ידי עובר אורח, אודות השלכת חפצים מחצר בית לעבר כלי רכב הנוסעים בכביש הסמוך בשכונת א-טור בירושלים ובכך סיכנו את משתמשי הדרך. עם קבלת הדיווח, תצפיתני מרכז השליטה במחוז ירושלים הבחינו במעשה והכווינו את כוחות המשטרה מתחנת שלם למקום. השוטרים שהגיעו למקום, עיכבו שני חשודים במעשה (12,19) והם הועברו לחקירה בתחנת המשטרה".