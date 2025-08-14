צה"ל אישר אתמול (רביעי) את "הרעיון המרכזי" לכיבוש העיר עזה, בהמשך להחלטת הקבינט המדיני-ביטחוני. על פי דיווחים ב-ynet ו"ידיעות אחרונות", ההערכה היא כי המבצע יחייב גיוס של בין 80 ל-100 אלף אנשי מילואים בצו 8.
לפי המתווה הראשוני שאושר על ידי הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, בשבועות הקרובים יתקיימו דיונים נוספים בדרג הבכיר בצה"ל כדי להגיע לפירוט של אופי הפעולה ושיטות התמרון. הדיונים יימשכו גם בשבוע הבא, והמספרים הסופיים של המגויסים ייקבעו בהמשך.
עוד דווח כי התמרון בעיר עזה ובצפון הרצועה, הכולל לחימה ברבי קומות ובמפגש עם חוליות גרילה של חמאס, צפוי להימשך עמוק לתוך שנת 2026. התוכניות המפורטות יוצגו לקבינט לאישור סופי לפני תחילת נוהל הקרב ביחידות השונות.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים