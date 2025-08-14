נתוני הרייטינג של יום רביעי חושפים כי 'האח הגדול' מובילה בפריים-טיים עם 15.6%, חדשות 12 שומרת על הובלה עם 12.5%, ו'הצינור' מנצח את הלילה עם 8.9%. ערוץ 14 חוטף מכה

נתוני הרייטינג של יום רביעי שפורסמו הבוקר, מצביעים על תחרות צמודה בין תוכניות הריאליטי, בעוד שמהדורות החדשות שומרות על יציבות.

בראש טבלת הרייטינג היומית ניצבת התוכנית 'האח הגדול' של רשת 13 עם 15.6%, בפער קטן מ'רוקדים עם כוכבים' של קשת 12, שרשמה 14.4%. בשעות הפריים-טיים בלטה גם תוכנית 'הפטריוטים' בערוץ 14 עם 6.4%, ואחריה 'ארבע חתונות' של כאן 11 עם 4.9%. 'הנוסף: פתחי ושי' בערוץ 14 קיבלה 4.4%.

הדפדפן שלך אינו תומך בתגית הווידאו. הורד את הקובץ חשיפת הפרשה על ידי בצלאל סמוטריץ'(צילום: מתוך תוכנית הפטריוטים בערוץ 14)

בגזרת מהדורות החדשות המרכזיות, חדשות 12 ממשיכה להוביל בפער ניכר עם נתון של 12.5%. אחריה מדורגות חדשות 13 עם 6.9% וחדשות 14 עם 6.3%. חדשות כאן 11 רשמה 3.2%, ומהדורת i24News קיבלה 0.6%.

במהדורות הלילה, 'הצינור' של רשת 13 הוביל עם 8.9%, ואחריו 'ערב טוב עם גיא פינס' של קשת 12 עם 8%. 'סטורי לילה' בערוץ 14 רשמה 3.2% ו'חדשות הלילה' בכאן 11 קיבלה 1.8%.