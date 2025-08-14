בכיר איראני מודה בראיון ל"טלגרף" הבריטי כי חידוש הסנקציות מצד בריטניה, צרפת וגרמניה מהווה "איום קיומי" לטהראן, וכי המהלך עלול להוביל להתקוממות חדשה בקרב האוכלוסייה

ברקע האיומים על איראן להטלת סנקציות כלכליות עליה, בכיר איראני אמר לעיתון "טלגרף" הבריטי כי טהראן רואה באפשרות שבריטניה, צרפת וגרמניה יפעילו מחדש את מנגנון הסנקציות האוטומטיות ("סנאפבק") כאיום קיומי. לדברי הבכיר, לאיראן אין את היכולת הכלכלית או הצבאית להתמודד עם מהלך כזה.

הבכיר התייחס להשלכות של מהלך כזה על המשטר האיראני, והביע חשש כי הפעלת הסנקציות תוביל להתקוממות נרחבת וחדשה בקרב האוכלוסייה, והדגיש כי "הפעם זה יהיה שונה".

סרטון ביבי באנגלית לתושבי איראן

דבריו של הבכיר משקפים את החשש האיראני מהשלכות כלכליות וחברתיות קשות של סבב סנקציות נוסף מצד מדינות המערב, לא פחות, ואולי אפילו יותר, מהחשש שלהם ממהלך צבאי נרחב נגדם.