ברקע האיומים על איראן להטלת סנקציות כלכליות עליה, בכיר איראני אמר לעיתון "טלגרף" הבריטי כי טהראן רואה באפשרות שבריטניה, צרפת וגרמניה יפעילו מחדש את מנגנון הסנקציות האוטומטיות ("סנאפבק") כאיום קיומי. לדברי הבכיר, לאיראן אין את היכולת הכלכלית או הצבאית להתמודד עם מהלך כזה.
הבכיר התייחס להשלכות של מהלך כזה על המשטר האיראני, והביע חשש כי הפעלת הסנקציות תוביל להתקוממות נרחבת וחדשה בקרב האוכלוסייה, והדגיש כי "הפעם זה יהיה שונה".
דבריו של הבכיר משקפים את החשש האיראני מהשלכות כלכליות וחברתיות קשות של סבב סנקציות נוסף מצד מדינות המערב, לא פחות, ואולי אפילו יותר, מהחשש שלהם ממהלך צבאי נרחב נגדם.
