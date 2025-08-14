חברת הכנסת טלי גוטליב (הליכוד) התייחסה הבוקר ב-103fm לסוגיית מיזוג סיעתו של השר גדעון סער עם מפלגת הליכוד. בריאיון לגאולה אבן-סער וניסים משעל, אמרה כי לדעתה, ראש הממשלה בנימין נתניהו נתן לסער "דפיברילטור" בכך שהכניס אותו לממשלה.
גוטליב ציינה כי אין לה התנגדות לכניסתו של סער לליכוד, והדבר החשוב מבחינתה הוא שעם ישראל הרוויח ממשלת ימין. עם זאת, היא מותחת ביקורת על האפשרות שיקבלו שריון במפלגה. "לתת שריון למי ממפלגתו של סער שהביא אותנו לחמש מערכות בחירות ובסופו של דבר לכניסת האחים המוסלמים לממשלה? זה אני לא מוכנה", אמרה.
לדבריה, היא לא תהיה שותפה לעולם ל"תפיסה של רק לא נתניהו". היא הוסיפה כי ישבה אתמול לשיחה עם ראש הממשלה, וכי הוא מעוניין לשמוע את האמת, ולא רק אנשים ש"יחרו ויחזיקו אחריו".
מה דעתך בנושא?
עלאק ... ממשלת ימין , שחצי מחבריה לא שרתו בצבא , ובזמן שהם רוצים לשלוח לנו עד צווי 8 , כולם שם עובדים חזק על חוק פטור לזבל החרדי ... איפה הילדים שלהם ? בעזה ? איפה הילדים של ראש הממשלה המושחת שלנו קונים דירה ? בישראל או בבריטניה וארה"ב? ממשלת חורבן , שורצת נחשים קטארים ...
כמה חכם מושחתיהו... הממשלתו כושלת בכל תחום ... מדיניות החוץ שלנו בקריסה טוטלית ... ישראל ואזרחיה הפכו למוקצים מחמת מיאוס בכל מקום בעולם , וזה בלי להתייחס ל 2000 חללים , 18,000 פצועים, 5,000 הלומי קרב , צפון הרוס , דרום שרוף , מאות אלפי חסרי פתרון דיור , עסקים בחובות , עסקים מתמוטטים, רציחות בשיא , גניבות כלי רכב בשיא , גביית דמי חסות בשיא , פרוטקשיין חקלאי , מה לא .... בידוד בינלאומי מוחלט, חובות של 300 מיליארדים, חרם אקדמאי על מוסדות ישראלים ... ובמה הם עסוקים ? בהדחת היוע"משית, ולמה ? כדי שיוכלו למנות בובה שתבטל לשקרן בן שקרן את משפטו ... לא יאמן כמה דם נשפך בשביל הרעיון המטורף הזה , כי זו הרי הסיבה היחידה שנתניהו נותן להתרסקות המדינה להימשך ... בבחינת תמות נפשי עם פלשתים ... העיקר שלילדיו דאג לדירות בבריטניה וארה"ב... ואתם שאין לכם אפילו דירה פה , הולכים למות בעזה בשביל חתיכת חרא כזה ... פשוט לא יאומן .המשך 10:00 14.08.2025
רויטל
משהו שם שיסתום לטלי גוטליב את הפה.נמאסת על כולם.לכּן בעלך זרק אותך.ואם את היית חטופה תאמיני לי שאף לא אחד היה עושה לשחרורך.אז שקט.09:15 14.08.2025
