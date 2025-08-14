חברת הכנסת טלי גוטליב (הליכוד) התייחסה הבוקר ב-103fm לסוגיית מיזוג סיעתו של השר גדעון סער עם מפלגת הליכוד. בריאיון לגאולה אבן-סער וניסים משעל, אמרה כי לדעתה, ראש הממשלה בנימין נתניהו נתן לסער "דפיברילטור" בכך שהכניס אותו לממשלה.

גוטליב ציינה כי אין לה התנגדות לכניסתו של סער לליכוד, והדבר החשוב מבחינתה הוא שעם ישראל הרוויח ממשלת ימין. עם זאת, היא מותחת ביקורת על האפשרות שיקבלו שריון במפלגה. "לתת שריון למי ממפלגתו של סער שהביא אותנו לחמש מערכות בחירות ובסופו של דבר לכניסת האחים המוסלמים לממשלה? זה אני לא מוכנה", אמרה.

ארכיון קרדיט: ערוץ הכנסת

לדבריה, היא לא תהיה שותפה לעולם ל"תפיסה של רק לא נתניהו". היא הוסיפה כי ישבה אתמול לשיחה עם ראש הממשלה, וכי הוא מעוניין לשמוע את האמת, ולא רק אנשים ש"יחרו ויחזיקו אחריו".