על רקע הרחבת הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה, מספר נהגי משאיות סיוע נעצרו בשבועות האחרונים על ידי צה"ל ושב"כ בחשד למעורבות בטרור, כך פורסם על ידי דורון קדוש ביומן הבוקר של גלי צה"ל.

לפי הדיווח, התגלו מספר תקריות שבהן נהגים התגלו כמחבלים או כבעלי קשרים לארגוני טרור. חלק מהם נעצרו ונמצאים בחקירת שב"כ, ובחלק מהמקרים אף עלה חשד למעורבותם בעניין החטופים.

חמאס משתלט על הסיוע ההומניטרי

באחד המקרים, נהג משאית סיוע נעצר באזור כרם שלום בחשד כי בנו חטף ישראלים ב-7 באוקטובר. בנוסף, נהג אחר נעצר גם הוא באזור כרם שלום, במיקום שבו לא היה רשאי להימצא, וטען שהתבלבל בדרך. בחקירתו התברר כי הוא פעיל בארגון הטרור "החזית העממית" ושוחרר באחת מעסקאות החטופים במהלך המלחמה. במקרה אחר, נהג נוסף זוהה במערכות הביטחון כפעיל חמאס.

על פי מקור המעורה בפרטים, קיימים נהגים נוספים החשודים במעורבות בטרור, ובחלק מהמקרים התברר כי הם פעילים בחמאס או בג'יהאד האסלאמי.

גורמי ביטחון מציינים כי כל הנהגים של משאיות הסיוע עוברים אישור ביטחוני מוקדם על ידי השב"כ. עם זאת, קיים חשש כי נהגים שקיבלו אישור ינסו לבצע פיגועים נגד כוחות צה"ל או בשטח ישראל.

מדובר צה"ל נמסר כי אין מניעה מלעצור נהגים שמשוייכים לארגוני טרור, וכי מעצרים מסוג זה ימשיכו להתבצע ככל שיהיה מידע מודיעיני רלוונטי.

בשב"כ סירבו להתייחס לידיעה.