עוד לא חלפה חצי שנה ממינוי אייל זמיר לרמטכ"ל וכבר חברי הממשלה מצביעים עליו כאשם העיקרי בדשדוש בלחימה ברצועת עזה.
הוא לא מספיק התקפי, הוא שחקן פוליטי, הוא בכלל שמאל, הוא לא רוצה להכריע את חמאס והיה אסור למנות אותו – הן רק חלק מההאשמות חסרות התקדים כנגד הרמטכ"ל שרק לפני מספר חודשים התחרו ביניהם חברי אותה הממשלה מי יכתוב ויצייץ את הברכה הכי פופולארית על מינויו לרמטכ"ל.
אגב, גם פה נתניהו ניצח בנוק אאוט כשציטט את הפסוק "עת הזמיר הגיע".
מה חשבו חברי פאנל 'כיפות ברזל' על הדעה הזו של נתנאל איזק? צפו
אבל הפעם זה נדמה שיש בעיה במסע ההכפשות כנגד הרמטכ"ל הנוכחי. זמיר כיהן כמזכיר הצבאי של ראש הממשלה נתניהו ולאחר מכן בזמן כהונתו הוא מונה למפקד פיקוד הדרום. לתפקיד סגן הרמטכ"ל הוא מונה על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו שכיהן בעת ההיא גם כשר הביטחון. ועוד חוזר הניגון – כאשר שר הביטחון ישראל כ"ץ משאיר את זמיר כמנכ"ל משרד הביטחון וביחד עם רוה"מ נתניהו הם מודיעים על המינוי שלו כרמטכ"ל.
אייל זמיר גדל, התפתח, צמח והתקדם בחמש עשרה השנים האחרונות צעד אחר צעד עם ממשלות הימין שבחרו לקדם אותו ולהביא אותו אל עמדות הפיקוד וההכרעה המשמעותיות ביותר ובזמן הקריטי ביותר למדינת ישראל מאז מלחמת יום הכיפורים.
לצאת בגלוי ולהוביל עימות פומבי על הראש של החייל מספר אחת שאתם מיניתם וגידלתם ונלחמתם בשביל המינוי שלו ואפילו שלחתם את הרצי הלוי הביתה ובצדק! רק כדי שזמיר יחליף אותו זה כבר צעד אחד יותר מדי בשביל ציבור גדול שמבקש לראות שיש כבוד ותיאום בין הממשלה ומשרד הביטחון לבין הצבא בנושא החשוב ביותר – הביטחון שלנו.
איך כל המינויים שלכם לא מוצלחים?
ואם יש מחלוקות – תפתרו אותן בשקט. ממשלות הימין אחראיות כמעט לכל המינויים החשובים במדינת ישראל בעשור האחרון. ראשי מוסד ושב"כ, נגידי בנק, שופטים וכן- גם אלופים בצה"ל ורמטכ"לים.
בחייאת – תפסיקו לספר לנו למה תמיד בדיעבד המינוי שלכם לא היה מוצלח ולהפוך בן לילה כל מינוי שמאסתם בו לבוגד ובפעם הנוכחית אתם הופכים את הרמטכ"ל, שעד לפני חודש כולכם היללתם בפה מלא לאויב העם – וכל ״הטוב״ הזה מתרחש בזמן הקריטי של המלחמה!
מה חושב כעת הלוחם בשדה הקרב שרואה את ראש המטה הכללי חוטף זובור? מה חושבת האמא ששולחת את הבן שלה להתגייס?
תעשו לנו טובה – פשוט תתחילו למשול ולשלוט ולשחק ולנצח עם השחקנים הקיימים על המגרש שאלו למעשה השחקנים שאתם בחרתם בהם פעם אחר פעם.
על הבחירות שלכם – אין לכם את מי להאשים חוץ מאת עצמכם. אז רדו מהרמטכ״ל ותנו לצה״ל לנצח.
==
נתנאל איזק הוא מנכ״ל משרד ירושלים ומורשת לשעבר.
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
0 דיונים
א – http://דמגוג!זמיר%20רוצה%20כיתורשיימשך%20שנים%20ויביא%20למות%20החטופים,ונתניהו%20רוצה%20השתלטות%20מהירה%20לשחרור%20החטופים%20ולחיסול%20חמאס!!
דמגוג!זמיר רוצה "כיתור"שיימשך שנים ויביא למות החטופים,ונתניהו רוצה השתלטות מהירה לשחרור החטופים ולחיסול חמאס!!08:24 14.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א – http://דמגוג!זמיר%20הטעה%20את%20הממשלה%20כשדיבר%20על%20הכרעה%20וניצחון-ועכשיו%20ההפך%20המוחלט%20עם%20יועציו%20מהשמאל!
דמגוג!זמיר הוא שהטעה את הממשלה כשדיבר על הכרעה וניצחון-ועכשיו ההפך המוחלט עם יועציו מהשמאל - גבי אשכנזי, ישראל זיו ואבי בניהו - כולם "רק לא ביבי" שדורשים את הפסקת המלחמה!!08:22 14.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יאיר – http://נתנאל%20איזק%20וכתבתו
נכון שנתניהו והליכוד מצליחים לאשר מינויים שמתבררים כגרועים מאד. אבל ככל הנראה זמיר התהפך בדעותיו. חייבים לשלוח אותו הביתה ולהביא רמטכל חדש שלא מחויב לקונספציה ולמסגרות הקידום של הרמטכלים הקודמים...
נכון שנתניהו והליכוד מצליחים לאשר מינויים שמתבררים כגרועים מאד. אבל ככל הנראה זמיר התהפך בדעותיו. חייבים לשלוח אותו הביתה ולהביא רמטכל חדש שלא מחויב לקונספציה ולמסגרות הקידום של הרמטכלים הקודמים שהרסו את צהל וכח ורצון הלחימה והנצחון. יחד עם זמיר לשלוח הביתה את כל האלופים ותת אלופים שהתחנכו ונבחרו על ידי הכושלים וחניכי קרנות וקסנר למיניהן.המשך 08:30 14.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לפי ההשתלחות בזמיר
תיכף יאשימו אותו שהוא מקבל מימון קטארי08:25 14.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א – http://דמגוג!זמיר%20רוצה%20כיתורשיימשך%20שנים%20ויביא%20למות%20החטופים,ונתניהו%20רוצה%20השתלטות%20מהירה%20לשחרור%20החטופים%20ולחיסול%20חמאס!!
דמגוג!זמיר רוצה "כיתור"שיימשך שנים ויביא למות החטופים,ונתניהו רוצה השתלטות מהירה לשחרור החטופים ולחיסול חמאס!!08:24 14.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א – http://דמגוג!זמיר%20הטעה%20את%20הממשלה%20כשדיבר%20על%20הכרעה%20וניצחון-ועכשיו%20ההפך%20המוחלט%20עם%20יועציו%20מהשמאל!
דמגוג!זמיר הוא שהטעה את הממשלה כשדיבר על הכרעה וניצחון-ועכשיו ההפך המוחלט עם יועציו מהשמאל - גבי אשכנזי, ישראל זיו ואבי בניהו - כולם "רק לא ביבי" שדורשים את הפסקת המלחמה!!08:22 14.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר