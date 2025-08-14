תפסיקו לספר לנו למה תמיד בדיעבד המינוי שלכם לא היה מוצלח ולהפוך בן לילה כל מינוי שמאסתם בו לבוגד ובפעם הנוכחית אתם הופכים את הרמטכ"ל, שעד לפני חודש כולכם היללתם בפה מלא לאויב העם – וכל ״הטוב״ הזה מתרחש בזמן הקריטי של המלחמה!

עוד לא חלפה חצי שנה ממינוי אייל זמיר לרמטכ"ל וכבר חברי הממשלה מצביעים עליו כאשם העיקרי בדשדוש בלחימה ברצועת עזה.

הוא לא מספיק התקפי, הוא שחקן פוליטי, הוא בכלל שמאל, הוא לא רוצה להכריע את חמאס והיה אסור למנות אותו – הן רק חלק מההאשמות חסרות התקדים כנגד הרמטכ"ל שרק לפני מספר חודשים התחרו ביניהם חברי אותה הממשלה מי יכתוב ויצייץ את הברכה הכי פופולארית על מינויו לרמטכ"ל.

אגב, גם פה נתניהו ניצח בנוק אאוט כשציטט את הפסוק "עת הזמיר הגיע".

אבל הפעם זה נדמה שיש בעיה במסע ההכפשות כנגד הרמטכ"ל הנוכחי. זמיר כיהן כמזכיר הצבאי של ראש הממשלה נתניהו ולאחר מכן בזמן כהונתו הוא מונה למפקד פיקוד הדרום. לתפקיד סגן הרמטכ"ל הוא מונה על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו שכיהן בעת ההיא גם כשר הביטחון. ועוד חוזר הניגון – כאשר שר הביטחון ישראל כ"ץ משאיר את זמיר כמנכ"ל משרד הביטחון וביחד עם רוה"מ נתניהו הם מודיעים על המינוי שלו כרמטכ"ל.

אייל זמיר גדל, התפתח, צמח והתקדם בחמש עשרה השנים האחרונות צעד אחר צעד עם ממשלות הימין שבחרו לקדם אותו ולהביא אותו אל עמדות הפיקוד וההכרעה המשמעותיות ביותר ובזמן הקריטי ביותר למדינת ישראל מאז מלחמת יום הכיפורים.

לצאת בגלוי ולהוביל עימות פומבי על הראש של החייל מספר אחת שאתם מיניתם וגידלתם ונלחמתם בשביל המינוי שלו ואפילו שלחתם את הרצי הלוי הביתה ובצדק! רק כדי שזמיר יחליף אותו זה כבר צעד אחד יותר מדי בשביל ציבור גדול שמבקש לראות שיש כבוד ותיאום בין הממשלה ומשרד הביטחון לבין הצבא בנושא החשוב ביותר – הביטחון שלנו.

איך כל המינויים שלכם לא מוצלחים?

ואם יש מחלוקות – תפתרו אותן בשקט. ממשלות הימין אחראיות כמעט לכל המינויים החשובים במדינת ישראל בעשור האחרון. ראשי מוסד ושב"כ, נגידי בנק, שופטים וכן- גם אלופים בצה"ל ורמטכ"לים.

בחייאת – תפסיקו לספר לנו למה תמיד בדיעבד המינוי שלכם לא היה מוצלח ולהפוך בן לילה כל מינוי שמאסתם בו לבוגד ובפעם הנוכחית אתם הופכים את הרמטכ"ל, שעד לפני חודש כולכם היללתם בפה מלא לאויב העם – וכל ״הטוב״ הזה מתרחש בזמן הקריטי של המלחמה!

מה חושב כעת הלוחם בשדה הקרב שרואה את ראש המטה הכללי חוטף זובור? מה חושבת האמא ששולחת את הבן שלה להתגייס?

תעשו לנו טובה – פשוט תתחילו למשול ולשלוט ולשחק ולנצח עם השחקנים הקיימים על המגרש שאלו למעשה השחקנים שאתם בחרתם בהם פעם אחר פעם.

על הבחירות שלכם – אין לכם את מי להאשים חוץ מאת עצמכם. אז רדו מהרמטכ״ל ותנו לצה״ל לנצח.

נתנאל איזק הוא מנכ״ל משרד ירושלים ומורשת לשעבר.