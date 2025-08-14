תלונה חריפה הוגשה למבקר המדינה כנגד יו"ר לשכת עורכי הדין עמית בכר. בלב הטענות: שימוש בכספי הלשכה לצרכים פוליטיים, מינויים פוליטיים בלתי תקינים, ועוד

בלעדי: תלונה חריפה הוגשה אמש (רביעי) למבקר המדינה מתניהו אנגלמן על התנהלותו של יו"ר לשכת עורכי הדין עמית בכר. את התלונה הגיש עו"ד יצחק נטוביץ, חבר מועצת לשכת עורכי הדין, ראש סיעת הציונות המשפטית בלשכה ולשעבר משנה לראש הלשכה. בתלונה נטען כי בכר מנצל את כספי הלשכה ואת משאבי הלשכה לצורך קידום מאבקים פוליטיים מובהקים, בניגוד לחוק ולמטרות הלשכה.

בבסיס הטענות עומד שימוש במשאבי הלשכה למחאות פוליטיות, שימוש שלא כדין בתקציבי הלשכה וביצוע מינויים פסולים. בשיחה עם אתר סרוגים, נטוביץ מפרט את עיקרי הטענות שהעלה במכתבו למבקר המדינה:

עיקרי הטענות נגד בכר:

הלשכה מממנת השתתפות עובדים בהפגנות נגד הממשלה על חשבון הלשכה, מארגנת כנסים פוליטיים עם נציגי אופוזיציה בלבד, ונותנת מימון לקמפיינים בעיתונות בעלות של מאות אלפי שקלים. זאת, בעוד סעיף 95 לחוק לשכת עורכי הדין הדן בתקציב הלשכה לא מאפשר הוצאת כספים לשם "שמירה על שלטון החוק" (הגם שלטענת נטוביץ פירוש "שמירה על שלטון החוק" ע"י ראש הלשכה, שגוי). שימוש שלא כדין בתקציב הלשכה – הקצאת מיליוני שקלים למטרות פוליטיות, חריגה מסמכויות, וגרירת הלשכה לגירעון תקציבי. מינויים פוליטיים פסולים – מינויה של עו"ד יונית קלמנוביץ, מקורבת פוליטית, לתפקיד בכיר בלשכה ולחברות בוועדה למינוי שופטים – ללא מכרז ותוך הסתרת פרטי העסקתה מחברי המועצה. התערבות בבחירות ובמינויים – קריאות פומביות לציבור להצביע לרשימות "ליברליות" בבחירות לרשויות המקומיות, קידום מקורבים למועצת עיריית רמת גן, ומניעת מינוי שופטים מסיבות פוליטיות. פגיעה במנהל התקין ובייצוג המקצועי – הפיכת הלשכה לגוף פוליטי המזוהה עם צד אחד במפה הפוליטית, במקום ארגון מקצועי המייצג את כלל עורכי הדין.

לאור הדברים האלה, נטוביץ ביקש לחקור את הקשר בין "העמותה לשמירת ערכי המשפט והדמוקרטיה" שבראשיה עומדים חלק מחברי המועצה אשר קיבלה כספים מחו"ל לצורך מימון המחאה נגד הממשלה, לבין לשכת עורכי הדין, ובפרט נושא מימון פעולות הלשכה הפוליטיות מכספי העמותה.

נטוביץ מבקש ממבקר המדינה לבדוק את ההתנהלות הכלכלית של הלשכה, את השימוש בכספי החברים ואת מינויה של קלמנוביץ, ולנקוט צעדים לתיקון המצב.

תגובת הלשכה: המאבק ערכי ומקצועי ממדרגה ראשונה

מלשכת עורכי הדין נמסר בתגובה:

מאבק על שלטון החוק ועצמאות מערכת המשפט הוא מאבק ערכי ומקצועי מהמעלה הראשונה. הוא גם מאבק על קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ועל קיומה בכלל.

ראש לשכת עו״ד עמית בכר, מוביל קו זה בנחישות וקיבל לעניין רוב סוחף וחסר תקדים בקרב ציבור עורכי הדין.

הטענה שהמאבק הזה הוא פוליטי שגויה מן היסוד והיא נשמעת מפיהם של התומכים בהפיכה המשטרית והמבקשים לחסל את הלשכה עקב מאבקה לשמירת שלטון החוק בישראל. גם הטענה שהמאבק הוא בניגוד לחוק הלשכה ומטרותיה היא שקרית. על פי סעיף 1 בחוק לשכת עורכי הדין כתוב במפורש שהלשכה תפעל למען הגנה על שלטון החוק, זכויות האדם וערכי היסוד של המדינה.

המתלונן הוא תומך נלהב של ההפיכה המשטרית, חיסול עצמאות מערכת המשפט ובכלל זה חיסול מעמדה ועצמאותה של לשכת עורכי הדין.

ראש הלשכה נחוש לממש את מטרות הלשכה ורצונם של רוב מוחלט של עורכי הדין בישראל

להגן על עצמאות מערכת המשפט ושלטון החוק בישראל.