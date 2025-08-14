אחרי חצי שנה של עלייה מתמידה, הביטקוין שוב שובר את כל השיאים ונסחר ברמה של 416,862.56 שקלים למטבע וירטואלי אחד

ברכות למשקיעים במטבע הווירטואלי. הביטקוין שוב שובר את שיא כל הזמנים ונסחר ברמה של 416,862.56 שקלים למטבע ביטקוין אחד.

זוהי הרמה הגבוהה של הביטקוין שמגיעה אחרי שיא בינואר האחרון, אז נסחר ברמה של 350 אלף שקלים לביטקוין, אך מיד בפברואר הוא צנח בכ-20% ומאז מטפס די בהתמדה עד לרמה הנוכחית.

עוד באותו נושא ממשיך לשבור שיאים: הביטקוין חצה את רף ה-100 אלף דולר 11:09 | יהודה קליין 0 0 😀 👏

הזינוק במטבע נובע בין השאר מתנודות בשוק המניות הסטנדרטי, ומקידום של שוק מטבעות הקריפטו על ידי ממשל טראמפ. לא בכדי שהעלייה האחרונה מקבילה לכניסתו של טראמפ לבית הלבן לקדנציה שנייה, אחרי חוסר וודאות בשבועות הראשונים, חזר המטבע לטפס מעלה.

לצורך העניין, מי שקנה ביטקוין בשנת 2019, הכפיל את כספו פי 25. מרמה של 14,000 שקלים למטבע אחד לרמה הנוכחית של 415,000. במילים אחרות מי שלפני 6 שנה היה לו רכב יונדאיי יד שלישית, נוסע היום במרצדס חדישה.