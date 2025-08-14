לאחר עשרים שנות קיפאון והבטחות – שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ מאשר את תכנית E1 ההיסטורית שתחבר את מעלה אדומים לירושלים ותחסום את המדינה הפלסטינית בין בית לחם לרמאללה

אחרי 20 שנה של הקפאה, תכנית הבנייה באזור E1 יוצאת לדרך. שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ’, ייכנס הבוקר מסיבת עיתונאים בה יודיע יחד עם ראש עיריית מעלה אדומים על בנייה בשטח שיחבר את מעלה אדומים לירושלים ויחסום את המסדרון למדינה פלסטינית.

התכנית, המחברת בפועל את מעלה אדומים לירושלים וקוטעת את הרצף הערבי בין רמאללה לבית לחם, נחשבת ל״מסמר האחרון בארון הקבורה״ של רעיון המדינה הפלסטינית. מבחינת הפלסטינים והקהילה הבינלאומית, מדובר בשטח אסטרטגי שבלעדיו לא ניתן להקים מדינה פלסטינית עם בירה במזרח ירושלים.

במקביל, שכונת “ציפור מדבר” במעלה אדומים מוסיפה עוד 3,515 יח״ד. יחד – 6,916 יחידות דיור חדשות שיכפילו את אוכלוסיית העיר ויביאו כ-35,000 תושבים חדשים בשנים הקרובות.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ’: ״אישור תכניות הבניה ב-E1 קוברים את רעיון המדינה הפלסטינית וממשיכים את המהלכים הרבים שאנו מובילים בשטח במסגרת תכנית הריבונות דה פקטו אותה התחלנו לממש עם כינונה של הממשלה. אחרי עשרות שנים של לחצים בינלאומיים והקפאות, אנו שוברים את המוסכמות ומחברים את מעלה אדומים לירושלים. זוהי ציונות במיטבה – בנייה, התיישבות וחיזוק הריבונות שלנו בארץ ישראל.״

ראש עיריית מעלה אדומים גיא יפרח: "מעלה אדומים ומדינת ישראל ממתינים למעלה מ-30 שנה לבשורה החשובה הזו. בניית שכונת T1 (E1) מחברת את מעלה אדומים לירושלים ונותנת מענה ציוני של התיישבות ובניית הארץ. הפלשתינים ביקשו ליצר טבעת חנק ע״י בניה בלתי חוקית ובניית השכונה תחסל את מטרתם.

ולפני הכל אנחנו בונים למען הדור הצעיר שלנו.

העיר מעלה אדומים היא אחת הערים המובילות בישראל באחוז המתגייסים ומשרתי המילואים ואין סיבה בעולם שהצעירים הללו, מלח הארץ, לא יוכלו לבנות את ביתם בעיר הולדתם. אני מבקש להודות לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר בצלאל סמוטריץ שבנחישות ובאומץ עשו את מה שנכון וצודק להתיישבות ומדינת ישראל".