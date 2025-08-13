נתניהו תקף את "הלשעברים": "משהו קרה בצאתם מהשירות. משהו קרה. והדבר לא קרה באופן אישי, הוא קרה באופן מערכתי. בהדרגה בשנים הללו, יצאה מילה אחת מהלקסיקון של צבא ההגנה לישראל, והמילה הזאת היא ׳ניצחון׳"

ראש הממשלה בנימין נתניהו תוקף את ראשי מערכת הצבא בעבר וכנראה גם בהווה, על שורה של התבטאויות וקביעת מדיניות רופסת שלא מכירה בערך הניצחון.

נתניהו דיבר הערב במלון יוקרתי בירושלים, באירוע קבלת פנים לכבוד יום העצמאות של ארה״ב מטעם Newsmax, ובתחילה חילק שבחים על הפעולות באיראן ובלבנון: "אנחנו השגנו ניצחונות כבירים. אנחנו השגנו ניצחונות והישגים מול חמאס, ומול חיזבאללה ומול המשטר הרצחני של אסד בסוריה ומול איראן. אנחנו עשינו את זה כי לחמנו יחד. אנחנו עשינו את זה משום שצה"ל, והמוסד והשב"כ, כל אחד בתחומו, כל אחד בגזרתו, בשילוב זרועות עשו עבודה יוצאת מן הכלל".

נתניהו לקח כמובן לעצמו את הקרדיט על ההצלחות, שבוצע בידי הדרג המבצעי: "בהנחיית הדרג המדיני, ובהנחיית ההחלטות שהממשלה מקבלת, כראוי בדמוקרטיה. הממשלה מחליטה ודרגי הביטחון מבצעים, ולכולם מגיע את הקרדיט, כל אחד בחלקו, וכולם יחד בשיתוף".

ואז פנה נתניהו לתקוף את הגנרלים בדימוס, ששכחו מזה לנצח: "אבל אני רוצה לומר משהו על תופעת 'הלשעברים', אלה אנשים שהובילו את זרועות הביטחון בישראל. אני שירתי עם חלק מהם, ועם חלק אחר עבדתי כראש ממשלה, במהלך 18 שנותיי כראש ממשלת ישראל. יש לי הערכה גדולה מאוד לתרומה שלהם, כל אחד בתחומו, גם לגבורה בשדה הקרב, להקרבה. ואני חושב שהאנשים אלה שהיו מופת לאנשים אחרים, עשו דברים חשובים מאוד למדינת ישראל".

"אבל משהו קרה בצאתם מהשירות. משהו קרה. והדבר לא קרה באופן אישי, הוא קרה באופן מערכתי. בהדרגה בשנים הללו, יצאה מילה אחת מהלקסיקון של צבא ההגנה לישראל, והמילה הזאת היא ׳ניצחון׳. ואנחנו מחזירים את המילה הזאת, משום שבלעדיה אין משמעות לקיום שלנו כאן. או שאנחנו מנצחים, או שאלה שבאים לכלותנו ינצחו. אנחנו מנצחים".

פתרון מדיני הוא שם אחר לתבוסה

נתניהו הוסיף ותקף: "והעובדה הזאת שערערה במידה רבה את האמון שלהם, הם חיפשו תחליף, איך אנחנו ננצח, איך אנחנו נעמוד מול הגל העולמי, הגל העולמי קורא לנו בעצם לאבד את עצמנו לדעת באיזה אילוזיה, באיזה רעיון איווים של מדינה פלסטינית, שכל מטרתה להשמיד אותנו. והדרך שבה נפתור את הבעיה של הקיום שלנו, זה לתת פלטפורמה, לתת מדינה פלסטינית שבעצם כל כולה תהיה מכוונת לחסל אותנו. ובחיפוש אחר תחליף לניצחון, בא הרעיון הזה, של מה שהם קוראים 'פתרון מדיני' שהוא לא יותר מאשר מילה אחרת לתבוסה, וכניעה. וזה לא יהיה. הדבר הזה לא יהיה.

אבל מה שקרה הוא שאנשים שחדלו להאמין בניצחון, התחילו להאמין בחיזיון השווא הזה, ונסחפו לתוך תנועות פוליטיות קיצוניות, שמערערות את עצם הרוח של הלוחמה, שמערערות את הנכונות להילחם עד כלות ועד הניצחון, מתוך מחשבה שזה פסול ולא יתן שום דבר. אני מצר פה על מה שקרה לאנשים האלה, שמאוד הערכתי אותם בזמן שירותם. אני לא אוותר על הניצחון, עם ישראל לא יוותר על הניצחון, הלוחמים שלנו לא מוותרים על הניצחון – ואנחנו משיגים את הניצחון על אויבינו״.