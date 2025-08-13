הרמטכ"ל אייל זמיר מתייעץ על בסיס יומי עם האלוף במיל' יואב (פולי) מרדכי, מי שנחקר באזהרה בפרשת קאטרגייט. כך דווח הערב בחדשות כאן 11

שוב לא שקט סביב הרמטכ"ל אייל זמיר. רועי ינובסקי חשף הערב בכאן חדשות כי זמיר מתייעץ על בסיס יומי עם האלוף במיל' יואב (פולי) מרדכי, אחד החשודים בפרשת קאטרגייט.

מרדכי, שימש בעבר כדובר צה"ל וכמתאם הפעולות בשטחים (המתפ"ש) עד לשחרורו מצה"ל. לאחר מכן פרש לעסקים בעיקר בקטאר, וכך שורבב שמו לפרשייה בה חשודים אנשי לשכת נתניהו – יונתן אוריך וישראל איינהורן.

עוד באותו נושא שר לשעבר ואלוף במיל': הכוורת הסודית של אייל זמיר 20:36 | גיא עזרא 32 3 😢

לפני כחודש נחקר מרדכי באזהרה במשרדי להב 433 בחשד למגע עם סוכן זר ושוחד בפרשת קטארגייט. המשטרה חושדת כי חברה בבעלות מרדכי העבירה כספים בשווי מאות אלפי שקלים בשנת 2024 לדובר ראש הממשלה לשעבר יונתן אוריך, בתמורה אוריך היה על אוריך להעביר מסרים שמשפרים את תדמיתה של קטאר. החברה של מרדכי עבדה עם אוריך גם בקמפיין המונדיאל שנערך בשנת 2022 בקטאר.

עוד באותו נושא פיצוץ בצמרת: הרמטכ"ל הודיע על שורת מינויים; כ"ץ ביטל 07:19 | גיא עזרא 35 0 😀 👏

הדיווח הזה מגיע על רקע הקרבות הפומביים בין שר הביטחון ישראל כ"ץ לבין הרמטכ"ל סביב התנהלותו של זמיר. כ"ץ האשים הבוקר את זמיר כי הוא מוקף ביועצים המתנגדים לממשלה. שלשום ביטל כ"ץ את המינויים של הקצונה הבכירה עליהם החליט זמיר, בטענה כי הרמטכ"ל לא התייעץ איתו.