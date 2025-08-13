שוב לא שקט סביב הרמטכ"ל אייל זמיר. רועי ינובסקי חשף הערב בכאן חדשות כי זמיר מתייעץ על בסיס יומי עם האלוף במיל' יואב (פולי) מרדכי, אחד החשודים בפרשת קאטרגייט.
מרדכי, שימש בעבר כדובר צה"ל וכמתאם הפעולות בשטחים (המתפ"ש) עד לשחרורו מצה"ל. לאחר מכן פרש לעסקים בעיקר בקטאר, וכך שורבב שמו לפרשייה בה חשודים אנשי לשכת נתניהו – יונתן אוריך וישראל איינהורן.
לפני כחודש נחקר מרדכי באזהרה במשרדי להב 433 בחשד למגע עם סוכן זר ושוחד בפרשת קטארגייט. המשטרה חושדת כי חברה בבעלות מרדכי העבירה כספים בשווי מאות אלפי שקלים בשנת 2024 לדובר ראש הממשלה לשעבר יונתן אוריך, בתמורה אוריך היה על אוריך להעביר מסרים שמשפרים את תדמיתה של קטאר. החברה של מרדכי עבדה עם אוריך גם בקמפיין המונדיאל שנערך בשנת 2022 בקטאר.
הדיווח הזה מגיע על רקע הקרבות הפומביים בין שר הביטחון ישראל כ"ץ לבין הרמטכ"ל סביב התנהלותו של זמיר. כ"ץ האשים הבוקר את זמיר כי הוא מוקף ביועצים המתנגדים לממשלה. שלשום ביטל כ"ץ את המינויים של הקצונה הבכירה עליהם החליט זמיר, בטענה כי הרמטכ"ל לא התייעץ איתו.
רונן
יותר גרוע מזה! הרמטכל מתייעץ עם קטאריהו בן בוגדניהו צורר היהודים החשוד הראשי בקטארגייט הוא וכל הלשכה הבוגדנית שלו עם שמות של חיילים בוורמאכט - אינהורן, פלדשטיין, אולריך...21:24 13.08.2025
אפרים – http://תמשיך%20לשרת%20את%20מחריבי%20מדינת%20ישראל.%20הרי%20אסור%20לקרב%20בכוח%20את%20הגאולה.%20לכן,%20חייבים%20להמשיך%20בשנאת%20חינם
בזמנים אלה שבראשית צמיחת גאולתנו חייבים להחמיר בכל ספק של שנאת חינם ולפגוע בכל הכוח, לשסע את העם, לקרוע אותו לגזרים.21:46 13.08.2025
הסר דאגה מלבך , השטן לא היה מצליח במשימה הזו יותר ממשלת החורבן הזו בראשות מלאך החבלה , השקרן בן שקרן , ומשלחת המלאכים הרעים , אוסף הסמרטוטים שמקיפים אותו....
בתגובה ל: אפרים
.22:17 13.08.2025
מדהים
וראש הממשלה מתייעץ עם החשודים הראשיים הממומנים על ידי קטאר האם זה גם זכה לכותרת כזאת מכפישה באתר סרוגים? מהמר שלא! אתם חלק ממכונת הרעל נגד הרמטכל22:16 13.08.2025
רונן
יותר גרוע מזה! הרמטכל מתייעץ עם קטאריהו בן בוגדניהו צורר היהודים החשוד הראשי בקטארגייט הוא וכל הלשכה הבוגדנית שלו עם שמות של חיילים בוורמאכט - אינהורן, פלדשטיין, אולריך...21:24 13.08.2025
