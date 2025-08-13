טראמפ הזהיר כי אם פוטין יסרב להסכם שיביא לסיום המלחמה באוקראינה, לרוסיה יהיו "השלכות חמורות".

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף היום (רביעי) פרטים נוספים מהמגעים הדיפלומטיים עם רוסיה, לקראת שיחת לפסגה הצפויה להתקיים עם הנשיא ולדימיר פוטין בהמשך השבוע. במהלך התבטאות פומבית שיגר טראמפ איום ברור לנשיא הרוסי, והבהיר כי סירוב להסכם בנוגע למלחמה באוקראינה לא יעבור ללא תגובה.

בתשובה לשאלה של כתב אמריקני אם רוסיה תספוג השלכות במקרה שפוטין לא יסכים להפסיק את הלחימה לאחר הפגישה ביום שישי, השיב טראמפ: "כן, יהיו לכך השלכות חמורות".

הנשיא האמריקני חשף גם פרטים על שיחת ועידה משותפת שקיים מוקדם יותר עם נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, ומנהיגים אירופיים, במטרה לגבש קו אחיד מול רוסיה. "הייתה לנו שיחה מצוינת – הנשיא זלנסקי היה על הקו, וגם כמה ממנהיגי אירופה", אמר טראמפ. "זו הייתה שיחה פורה מאוד, הייתי מדרג אותה 10 מתוך 10".

דבריו של טראמפ מגיעים על רקע מתיחות גוברת בזירה הבינלאומית, כאשר הקרבות באוקראינה נמשכים, והמאמצים להגיע להסדר מדיני נתקלים בקשיים. לפי גורמים בוושינגטון, הפגישה הצפויה עם פוטין עשויה להיות "רגע מבחן" למעמדו של טראמפ כמתווך פוטנציאלי לסיום הלחימה.