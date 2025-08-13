הרב קולדצקי, מגדולי הרבנים מהמיין-סטרים הליטאי, תוקף בחריפות רבה את צה"ל, את המדינה, וגם את חטיבת החשמונאים. "רוצים לרצוח אותנו" אמר הערב בראיון נדיר

הרב יצחק קולדצקי, מגדולי הרבנים הליטאים, וחתנו של מנהיג הדור החרדי לשעבר הרב חיים קנייבסקי זצ"ל, משתלח בדברים חריפים וקשים מאוד נגד צה"ל והמדינה על רקע נושא חוק הגיוס.

אם עד עכשיו אמירות מסוג זה נאמרו בעיקר מקרב רבני ואנשי הפלג הירושלמי, כעת האמירות החריפות מגיעות גם לתוך המיין-סטרים הליטאי שלמעשה מיישרים קו.

מדברי הרב: "הצבא זה עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות, לא אכפת להם שום דבר. בא אצלי בחור שמסובך איתם והוא לא יודע איך להסתדר עם זה, הוא מפחד, יש פה מלחמת שמד על ישראל!" כך אמר הרב קולדצקי בראיון נדיר הערב ליעקב גרודקה ברדיו קול ברמה. "הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש הם אש נגד הצבא, הם אמרו לי מפורש שצריכים למסור נפש, הם רוצים לחסל את הצעירים שלנו עם כל העבירות שבעולם. הם אורבים לבחורים החלשים והמתנדנדים ורוצים לרצוח אותם! עליהם נאמר "ולמלשינים אל תהי תקווה" הם רוצחים את כלל ישראל. הם יכולים להיות עם זקן ופאות אבל הם רודפים את הבחורים המסכנים, אסור לפתוח להם את הדלתות, אל תשתפו איתם שום פעולה. "הם עמלקים! למה להיות כאלה רעים? למה? קצת רחמנות, בלי התורה אנחנו לא נהיה כאן. אני מקווה שהדברים האלו יגיעו לאוזניים של אותם עמלקים ושיפסיקו להפריע לבחורי הישיבות".

על חטיבת החשמונאים: "מסיונרים ושקרנים"

בתשובה לשאלה האם בחורים שאינם לומדים צריכים להתגייס למסגרות חרדיות, ענה הרב בהתייחסו לחטיבת החשמונאים החרדית : "גם המסגרת הכי טובה בצה"ל זה בלוף, הם מסיונרים ושקרנים, הם ממציאים דברים טובים ואז מכניסים לך את כל הטומאה. הכל שם מעורב, אם היית יודע מה יש שם היית מתעלף".

ברקע הדברים, מחר בערב מתוכנן כינוס ותפילת רבנים המונית מחוץ לכלא 10 בבית ליד, שם עצורים מספר עריקים חרדים מחוייבי גיוס.