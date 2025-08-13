סוריה סירבה לטיסת הבכיר האיראני עלי לריג'אני בשטחה, במהלך ביקורו בלבנון. המטוס נאלץ לשנות מסלול דרך טורקיה

סוריה ממשיכה לאותת לישראל ולמערב: על פי מספר מקורות ערביים, השלטונות הסורים סירבו שטיסת הבכיר האיראני עלי לריג'אני, ראש המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, שביקר היום בלבנון, תעבור בשטחה.

הדיווחים מציינים כי בעקבות הסירוב, המטוס נאלץ לשנות את מסלולו ולחצות את מרחב האוויר של טורקיה בדרכו ללבנון.

במהלך ביקורו בלבנון, לריג'אני נפגש עם נשיא לבנון ג'וזף עאון, ראש הממשלה נואף סלאם ונשיא הפרלמנט נביה ברי, במה שתואר כ"ניסיון אחרון" מצד איראן למנוע את פירוק חיזבאללה.

סירובה של סוריה לאפשר את טיסתו של לריג'אני דרך שטחה, מסמלת שוב את שינוי הבריתות והשינוי הדרסטי בסדר האזורי שנפילת משטר אסד הביאה לאזור.

בנוסף החיכוכים בין איראן ללבנון וסוריה מראה עד כמה השלטונות הנוכחיים רואים בפעולות איראן בעבר כחתרנות נגד המדינות באזור.