בשעה זו מתקיים בפיקוד צפון טקס חילופי אלוף הפיקוד. במקומו של אלוף אורי גורדין שכיהן בתפקיד בשלוש השנים האחרונות ייכנס אלוף רפי מילוא

בשעה זו נערך בפיקוד הצפון טקס חילופי מפקדי הפיקוד. אלוף רפי מילוא, שכיהן עד עתה כמפקד פיקוד העורף, נכנס למלא את התפקיד במקומו של האלוף אורי גורדין, שכיהן זה כשלוש שנים בתפקיד. הטקס נערך בנוכחות הרמטכ"ל ובכירים נוספים במערכת הביטחון.

עוד באותו נושא עכשיו זה רשמי: הקצין הסרוג מונה לאלוף 09:40 | גיא עזרא 46 0 😀 👏

מפקד פיקוד הצפון היוצא, האלוף אורי גורדין, שפיקד על הצפון בעת המלחמה מול חיזבאללה אמר בדבריו כי: "הציווי שלנו – שימור המצב הבטחוני הטוב בצפון וסיכולו של כל איום שמנסה להתגבש מצפון או ממזרח".

את דבריו פתח האלוף גורדין בהכאה על חטא ובכישלון הצבא באירועי שבעה באוקטובר ובהתעצמות חיזבאללה על הגבול: "במשך שנים נתנו לאיום של ארגון טרור להתעצם על גבולנו הצפוני – זו שגיאה אופרטיבית ואסטרטגית, שלי ושל קודמיי. שגיאה חמורה שאסור לחזור עליה. עתה, משהוסר האיום הכבד הזה, מצווה עלינו לשמור על כך, שלא יצמח איום אחר במקומו. הצפון בטוח היום יותר מבכל יום בעשורים האחרונים. זה הזמן לשדרג ולהביא לפריחה ושגשוג, זו הזדמנות לאומית״.

מפקד פצ"ן הנכנס: "המציאות הביטחונית שברירית"

מפקד פיקוד הצפון הנכנס, אלוף רפי מילוא אמר בנאומו כי: ""אני יודע שהמציאות הביטחונית שברירית. אנחנו נדרשים להמשיך, לשמר ולהעמיק את הישגי המלחמה, לעצב מציאות ביטחונית בטוחה ומשופרת, לשמר את חופש הפעולה ולהשלים את חזרתם של כל תושבי הצפון לבתיהם בביטחון ובתחושת ביטחון. ויחד עם חבריי ראשי הרשויות, להפוך את חבל הארץ המיוחד הזה לאזור צומח, פורח ומשגשג".

הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר אמר בנאומו בטקס: ״לא ניסוג אחור. תפיסת ההגנה שלנו על גבולנו הצפוני תהיה שלובה בהתקפיות בלתי פוסקת בפעולות מגוונות במישור הגלוי והגלוי-פחות, ובמוכנות תמידית להשמדת כל איום ללא שהות". בנוסף, בהתייחס למצב בדרום אמר זמיר: "להבטיח את ביטחונם של תושבי הדרום, למוטט את שלטון חמאס עד היסוד ולהשיב את כל החטופים לביתם – מי לקבורה בכבוד ומי לשיקום מלא – אלו מטרות שנותרו כמצפן לנגד עינינו״.