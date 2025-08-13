תת-אלוף (במיל') אורן סולומון מותח ביקורת קשה וחריפה מאוד על התנהלות חיל האוויר. סולומון, ששימש כמנהל הלחימה באוגדת עזה, טען בראיון לרדיו 'גלי ישראל' כי "מתחילת המלחמה וגם לפניה, חיל האוויר עושה מה שנכון ומוסרי בעיניו ולא את מה שמפקדי השדה דורשים".
לדברי סולומון, חיל האוויר נמנע לעיתים מפעילות תקיפה כפי שנדרש על ידי מפקדי השדה, וזאת "מסיבות של חששות יתר מעבר לדין הבינלאומי". הוא הוסיף כי התנהלות זו "פוגעת בביטחון חיילינו ופוגעת ביעדי המלחמה". סולומון הציע לראש הממשלה לכנס אנשי מקצוע כדי להסביר כיצד להניע אוכלוסייה בהתאם לדין הבינלאומי.
בתגובה לשאלת ברדוגו אם חיל האוויר מסכן את חיילי צה"ל, השיב סולומון בחיוב ואמר כי הוא אומר את הדברים "באחריות רבה כאיש מקצוע מהבקיאים ביותר שיש בצה"ל גם בנושא הדין הבינלאומי".
הוא ציין כי צה"ל משית על עצמו מגבלות משפטיות דרך הפרקליטות הצבאית ש"פוגעות בביטחון חיילינו, מסכנות אותם, וגורמות שלא לעמוד ביעדי המלחמה".
מיכה – http://גיס%20חמישי%20
באם זה נכון , מדוע לרוץ לתקשורת ? בחיל האוויר היו מקשיבים לדעותיו .18:55 13.08.2025
אני1 – http://אורן%20צודק%20לגבי%20מגבלות%20משפטיות
הואו ננהג כאילו אין מגבלות משפטיות בינ"ל ויוקיעו ויקיאו אותנו ממדינות העולם.... ככה נממש את הפסוק " עם לבדד ישכון...."19:05 13.08.2025
מיקי
זו אותה פרטליטות צבאית שהסבירה לרמטכ"ל שכיבוש עזה הוא פשע מלחמה. את כל חונטת קפלן יש להעיף.19:35 13.08.2025
רונן
שוב רן קלך הבוגד שסירב להפציץ את חיזבאללה במלחמת לבנון השנייה מסרב להפציץ את חבריו מחמאס. בוגד ישאר בוגד19:31 13.08.2025
לא חיל האויר מסכן את חיילי צה"ל... ממשלת ישראל מסכנת אותם והיא על הסף להפוך אותם לפושעי מלחמה , אסור לחיל האויר לעבור על החוק הבינלאומי, אני מבין שאת ראש הממשלה זה לא ממש מעניין , הוא כבר בלוואכי עם צו מעצר על הראש שלו ... אבל זה לא אומר שכולנו צריכים להפוך לכאלה ...
לא חיל האויר מסכן את חיילי צה"ל... ממשלת ישראל מסכנת אותם והיא על הסף להפוך אותם לפושעי מלחמה , אסור לחיל האויר לעבור על החוק הבינלאומי, אני מבין שאת ראש הממשלה זה לא ממש מעניין , הוא כבר בלוואכי עם צו מעצר על הראש שלו ... אבל זה לא אומר שכולנו צריכים להפוך לכאלה ...המשך 19:45 13.08.2025
