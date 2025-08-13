צה"ל ושב"כ חיסלו את סגן מפקד פלוגת נח'בה שהיה מעורב בטבח ה-7 באוקטובר ובחטיפת שלושה חיילים מבסיס מת"ק ארז

צה"ל ושב"כ חיסלו בתאריך 7 באוגוסט 2025 את המחבל עבדאללה סעיד עבד אלבגין, ששימש כסגן מפקד פלוגת נח'בה בגדוד מרכז ג'באליה של חמאס. התקיפה בוצעה בהכוונת פיקוד הדרום וחטיבת האש 215.

המחבל השתתף בטבח ב-7 באוקטובר, במהלכו פשט לשטח ישראל, לקח חלק בפשיטה על בסיס מת"ק ארז והיה מעורב בחטיפתם של החיילים רון שרמן ז"ל, ניק בייזר ז"ל ותמיר נמרודי. בנוסף, במהלך המלחמה, קידם אלבגין מתווי טרור שונים נגד כוחות צה"ל במרחב.

צה"ל ושב"כ מדגישים כי ימשיכו לפעול נגד כלל המחבלים שלקחו חלק בטבח.