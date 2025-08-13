משלחת חמאס בקהיר הודיעה על "נכונות כנה" לחזור למו"מ להפסקת אש ברצועת עזה. המתווכים, כולל מצרים וקטאר, ממשיכים בתיווך לסיוע הומניטרי ושחרור חטופים.

מקורות מצריים טוענים כי משלחת חמאס שהגיעה לאחרונה לקהיר, מסרה למתווכות כי קיימת בארגון "נכונות כנה לחזור למשא ומתן מהיר להפסקת אש"

על פי הדיווח בעיתון המצרי "אל-קאהרה", חמאס שלח בימים האחרונים משלחת משטח טורקיה אל בירת מצרים, שם מקיימות המתווכות מגעים בניסיון להחיות את האפשרות להפסקת אש ועסקת חטופים.

על פי הדיווח בסביבת חמאס הודיעו למצרים ולקטאר ולנציגים של מדינות נוספות כי הארגון "הביע במהלך הפגישות בקהיר את נכונותו לחזור במהירות למשא ומתן להפסקת אש ברצועה".

עוד באותו נושא אחרי המלחמה: מצרים מתווכת בין איראן לקהילה הבינלאומית 15:36 | יאיר אמר 0 0 😀 👏

על פי דיווחים מקבילים, חמאס גם הציג בפניי המתווכות גמישות מסוימת באלמנטים לעסקה אליהם התנגד בעבר, כמו התחלת תהליך העברת השלטון ברצועה אל "מנדט אזרחי".

אך באותה נשימה הארגון דורש "אופק" לסיום המלחמה בחלק מהעסקה.