מקורות מצריים טוענים כי משלחת חמאס שהגיעה לאחרונה לקהיר, מסרה למתווכות כי קיימת בארגון "נכונות כנה לחזור למשא ומתן מהיר להפסקת אש"
על פי הדיווח בעיתון המצרי "אל-קאהרה", חמאס שלח בימים האחרונים משלחת משטח טורקיה אל בירת מצרים, שם מקיימות המתווכות מגעים בניסיון להחיות את האפשרות להפסקת אש ועסקת חטופים.
על פי הדיווח בסביבת חמאס הודיעו למצרים ולקטאר ולנציגים של מדינות נוספות כי הארגון "הביע במהלך הפגישות בקהיר את נכונותו לחזור במהירות למשא ומתן להפסקת אש ברצועה".
על פי דיווחים מקבילים, חמאס גם הציג בפניי המתווכות גמישות מסוימת באלמנטים לעסקה אליהם התנגד בעבר, כמו התחלת תהליך העברת השלטון ברצועה אל "מנדט אזרחי".
אך באותה נשימה הארגון דורש "אופק" לסיום המלחמה בחלק מהעסקה.
וואייי איזה מזל לא להאמין הם לא אשרו להקרין את הסרט לא ידעתי שזו הצנזורה חדה לכן אישרו מו'מ חחחחח מחזיקים אותנו בוואוז18:21 13.08.2025
נפל מזל גדול בחלקינו חמאס לא אשרו את הקרנת הסרט 7 באוקטובר לא ידעתי שיש צנזורה חדשה של מפלצות אבל הסכימו לחדש מו'מ עד מתי יחזיקו לנו את הכדורים די...
נפל מזל גדול בחלקינו חמאס לא אשרו את הקרנת הסרט 7 באוקטובר לא ידעתי שיש צנזורה חדשה של מפלצות אבל הסכימו לחדש מו'מ עד מתי יחזיקו לנו את הכדורים די מספיק עם הכל להיכנס ולגמור כי מה שניתן להבין משתלטים על העולם ומי שיאכל אותה בגדול זה אנחנוהמשך 18:27 13.08.2025
וואייי איזה מזל לא להאמין הם לא אשרו להקרין את הסרט לא ידעתי שזו הצנזורה חדה לכן אישרו מו'מ חחחחח מחזיקים אותנו בוואוז18:21 13.08.2025
