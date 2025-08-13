גדעון סער הגיע לישיבת מרכז הליכוד, נעמד לנאום ובפתח דבריו ברך ברכת שהחיינו לכל תשואות הקהל. מטרת הישיבה היא מיזוג תקווה חדשה עם הליכוד, שאושר

בשעה זו מתקיימת ישיבת מרכז הליכוד בגני התערוכה בתל אביב. לישיבה הפעם הצטרפו ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר החוץ גדעון סער, שמגיע למקום לראשונה מאז חזר לליכוד.

כשעלה לבמה סער בחר בצעד מפתיע ובירך ברכת שהחיינו על חזרתו לביתו הפוליטי.

גדעון סער במרכז הליכוד. (צילום: דוברות)

כזכור, בין מטרות ישיבת מרכז הליכוד הערב היא למזג את מפלגתו של סער ואלקין "תקווה חדשה" לתוך מפלגת "הליכוד". לאחר ההצבעה אושר המיזג

מוקדם יותר היום פרסמנו כאן בסרוגים כי שר הביטחון כ"ץ מנסה לטרפד את מהלך המיזוג בין המפלגות בניסיון למנוע מגדעון סער לצבור כח פוליטי חדש במפלגה. בלשכת שר דחו את הטענות.