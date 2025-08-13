נשיא איראן מסעוד פזשכיאן הגיב לפני זמן קצר לפנייה של ראש הממשלה בנימין נתניהו לאזרחי איראן, בה הוא הבטיח להם לפתור את משבר המים במדינה: "הבטחות שווא"

נשיא איראן מסעוד פזשכיאן הגיב לפני זמן קצר לפנייה של ראש הממשלה בנימין נתניהו לאזרחי איראן, במסגרתה הוא קרא להם לצאת לרחובות ולהפגין נגד המשטר. נתניהו אף הבטיח לאיראנים כי יש ביכולתו לפתור את משבר המים אך זה תלוי בהם.

פזכשיאן הגיב לדברי נתניהו ואמר כי "מי שמונע מים ומזון מתושבי עזה, לא יכול להביא מים לאיראן". לדבריו "מדובר בהבטחות שווא".

כאמור, ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה אמש לאזרחים האיראנים והציע סיוע ישראלי נרחב בתחומי המים, המיחזור וההתפלה, "ביום שבו איראן תהיה חופשית". הוא הבטיח כי "ברגע שתשתחררו – מומחי המים של ישראל יגיעו לכל עיר באיראן עם הטכנולוגיות המתקדמות ביותר".

בפנייתו, קרא נתניהו לאזרחים האיראנים "לקחת סיכונים למען החירות", לצאת לרחובות ולדרוש צדק. הוא תקף את משטר טהרן, וטען כי הוא "מעדיף לממן את חמאס, חיזבאללה והחות'ים במאות מיליארדי דולרים, במקום להשקיע בבתי חולים, חינוך ותשתיות באיראן".

את דבריו חתם נתניהו באמירה: "אתם לא לבד – ישראל, ואני אישית, עומדים לצדכם. אם תרצו – איראן החופשית היא לא חלום".