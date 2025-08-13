הנשיא טראמפ תקף בחריפות את התובעת הדמוקרטית של מדינת ניו יורק, ואף שיתף מאמר הקושר אותה לסיוע לאיראן, חיזבאללה וסין

דונלד טראמפ יצא למתקפה חסרת תקדים כנגד התובעת של מדינת ניו יורק, לטישייה ג'יימס, לאחר שעלו כנגדה טענות על קשירת קשר לעקיפת סנקציות נגד איראן וחיזבאללה.

נשיא ארה"ב יצא שוב למתקפה ברשתות החברתיות, הפעם כנגד התובעת של מדינת ניו-יורק. טראמפ שיתף ברשתות החברתיות מאמר, המעלה טענות שקושרות בין התובעת לבין ארגונים שפעלו לאפשר לאיראן וחיזבאללה, גישה לכספים שהוקפאו ומנגנונים למעקף עיצומים שהוטלו על ידי ארה"ב.

עוד באותו נושא אחרי המלחמה: מצרים מתווכת בין איראן לקהילה הבינלאומית 15:36 | יאיר אמר 0 0 😀 👏

טראמפ שיתף ברשתות החברתיות מאמר חדשותי, שעוסק בחקירה שנפתחה בממשל הפדרלי בקשר לכלים שאפשרו לסין, איראן וחיזבאללה לעקוף סנקציות בסכומים של כעשרה מיליארד דולר, כך על פי הפרסומים.

הטענות נשענות על דיווחים לפיהם בנק סטנדרד צ'רטרד (SCB) ביצע תשלומים בלתי חוקיים בהיקף של לפחות 9.6 מיליארד דולר, שעברו מסניף הבנק בניו יורק לגורמים הכלולים ברשימת הסנקציות של משרד האוצר האמריקני (OFAC) ואף לגורמי טרור מוכרים. הכספים, לפי המידע, הועברו תחילה ממשרדי הבנק בדובאי דרך ניו יורק, כחלק ממה שמתואר כ"פעילות שיטתית לעקיפת העיצומים".

עוד נטען כי קיימים תשלומים נוספים בהיקף של יותר מ-100 מיליארד דולר שמקורם בסניפי הבנק בסין – שם פועל הבנק ב-53 סניפים ברחבי המדינה – ושנועדו להקל על סחר בדולרים לצורך רכישת נפט וחומרים לייצור אמצעי לחימה.

על פי המאמר, המידע הוסתר מהגופים הפדרליים במסגרת הסדר "דחיית ההעמדה לדין" של הבנק, אותו על פי הדיווחים קידמה ג'יימס בעצמה. הדבר הביא לכך שהבנק או מי מטעמו לא הועמד לדין במסגרת עקיפת סנקציות, פשע שנמצא תחת פיקוח רשויות האכיפה בוושינגטון.

בכך על פי הטענות בעצם מנעה ג'יימס את חקר האמת בקשר לפעולות הבנק וסיפקה כיסוי לעקיפת הסנקציות.

טראמפ, שכבר מצוי בעימותים משפטיים עם ג'יימס בנוגע לחקירות שונות נגדו, ניצל את ההזדמנות להציג אותה כמי שפועלת, לטענתו, "בניגוד לאינטרסים של ארה"ב" ואף "מסייעת בפועל לאויביה".