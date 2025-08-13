מכת מוות לתוכנית ההגירה: דרום סודן, שדווחה כאחד היעדים המרכזיים המסתמנים להגירת עזתים, מתנערת מהתוכנית ומכחישה כל קשר

מדינת דרום סודן, שלאורך היממות האחרונות דווח על מגעים מתקדמים בינה לבין ישראל בכל הקשור להגירת עזתים, מתנערת מהתוכנית ומכחישה כל קשר לנושא, בהודעת ממשלת רשמית.

בהודעה רשמית שפורסמה על ידי משרד החוץ של ממשלת דרום סודן נמסר: "משרד החוץ הדרום סודני מכחיש ומפריך כל קשר לדיווחים האחרונים על מגעים עם ממשלת ישראל, בנושא מיקום מחדש של פלסטינים ועזתים".

מהממשלה נמסר בנוסף: "הדיווחים והודעות התקשורת שפורסמו בנושא חסרות כל בסיס או אחיזה במציאות. דיווחים אלה אינם משקפים את המדיניות הרשמית של ממשלת דרום סודן".

לאורך החודשים האחרונים דווח על מגעים קונקרטיים בין ישראל לבין שורה של מדינות וטריטוריות אפריקאיות, בניסיון למצוא יעדים שיאפשרו את קליטת העזתים מהרצועה במידה ואלה ירצו לעזוב.

בימים האחרונים שמה של דרום סודן עלה לכותרות כיעד שמסתמן כמרכזי, וככזה שנמצא במגעים מתקדמים בנושא עם ישראל. כעת הממשלה הדרום סודנית מצננת את השיח העולמי.