במגן דוד אדום מדווחים על עלייה חריגה במספר הלידות שהתקיימו מחוץ לכותלי בית החולים, על רקע גל החום הכבד שפוקד את ישראל. משעות הבוקר היום (רביעי), צוותי מד"א טיפלו ב-6 לידות, פי שניים יותר מהממוצע ביום רגיל.
לדברי ד"ר רפאל סטרוגו, סמנכ"ל רפואה במד"א, "הספרות הרפואית מכירה בקשר בין עומס חום ללידות מוקדמות ומהירות. מחסור בשינה והתייבשות עשויים גם הם להאיץ את תהליך הלידה". הוא קרא להקפיד על שתייה מרובה ומנוחה מספקת.
ד"ר שפיר בוטנר, מנהל בית הספר לפראמדיקים במד"א, הוסיף כי ייתכן שנשים דוחות את היציאה לבית החולים בשל החום, מה שמגדיל את הסיכוי ללידה בבית. הוא הדגיש כי המקום הבטוח ביותר ללידה הוא חדר הלידה וקרא לנשים להתקשר מיד למוקד החירום 101 של מד"א עם תחילת הצירים או ירידת המים.
במקביל, מאז יום שישי האחרון ועד היום בשעה 14:00, צוותי מד"א העניקו טיפול רפואי ל-1,756 אנשים שסבלו מהתייבשות, חולשה והתעלפויות. במד"א קוראים לציבור לשתות הרבה, להימנע משהייה ממושכת בשמש, ולשים לב במיוחד לקשישים, פעוטות ובעלי מוגבלויות.
