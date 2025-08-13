בעקבות גל החום: עלייה במספר הלידות מחוץ לבית החולים

13.08.2025 / 15:48

בשל גל החום הכבד, מגן דוד אדום מדווחים על עלייה של פי שניים במספר הלידות מחוץ לבתי החולים. צוותי הארגון העניקו טיפול ל-1,756 בני אדם שסבלו מהתייבשות, חולשה והתעלפויות מאז יום שישי

תגיות: חום כבד, לידה, מד"א