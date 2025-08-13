מצרים מגשרת בין איראן לסבא"א לאחר המלחמה, בניסיון להרגיע מתיחויות ולחדש את שיתוף הפעולה והפיקוח הגרעיני.

לאחר המכות הקשות שספג משטר האייתולות באיראן מידי ישראל וארה"ב במהלך מבצע "עם כלביא", נראה כי השכנה מדרום, מנסה להעמיד את הרפובליקה האסלאמית חזרה על הרגליים.

על פי שורה של דיווחים ומקורות, מצרים הפכה למגשרת המרכזית בין איראן לאו"ם, עם דגש מיוחד על סוכנות המעקב האטומית הבינלאומית (סבא"א). לאחר המלחמה, תקפה טהראן את הסוכנות, האשימה אותה בשיתוף פעולה עם ישראל ואף איימה על חייו של ראש הארגון.

שר החוץ בדרא עבד אל-עטי שוחח בטלפון עם מקבילו האיראני ועם ראש סבא"א רפאל גרוסי, במטרה להרגיע את המתיחויות מול המעצמות, לחדש את שיתוף הפעולה בין איראן לסבא"א, ולחזור למסגרת מלאה של הפיקוח הגרעיני.

ההודעה על התיווך מגיעה ממש לאחר שמדינות אירופה איימו בהטלת סנקציות משמעותיות בחזרה על איראן. האיום מגיע במסגרת מערכת ה"SNAP-BACK" שהוכנסה להסכם הגרעין מ-2015 ומאפשרת החזרה מהירה של סנקציות משתקות על איראן.

נראה שמצרים מנסה להרחיק את טהראן מקצה התהום אליו היא מתקרבת יותר ויותר כל יום.