ממשלת ישראל אישרה תוכנית סיוע חדשה שנועדה לתמוך בנשים שנפגעו כלכלית מהעלאת גיל הפרישה. במסגרת התוכנית, נשים העומדות בתנאים מסוימים יוכלו לקבל מענק עבודה מוגדל שיסייע להן להגדיל את הכנסתן ולהמשיך להשתתף בשוק העבודה.
מי יכולה להגיש בקשה?
התוכנית מיועדת לנשים עובדות (שכירות או עצמאיות) בגילאי 60 עד 64, שנולדו החל מ-1 בינואר 1960. כדי להיות זכאיות, הכנסתן החודשית הממוצעת בשנת 2024 צריכה להיות בין 900 ל-8,720 שקלים, ובתנאי שאין בבעלותן נכס נוסף פרט לדירת המגורים.
מועדי הגשה ותשלום
את הבקשה למענק עבור שנת 2024 יש להגיש עד ל-30 בספטמבר 2025. מי שתגיש בזמן, תקבל את הכסף בשלוש פעימות במהלך החודשים אוקטובר 2025 עד פברואר 2026. בקשות שיוגשו בחודשיים שלאחר מכן יזכו לשתי פעימות בלבד. אם סכום המענק נמוך, הוא עשוי להיות משולם בתשלום יחיד.
הגשת הבקשה וכללי המענק
הגשת הבקשה מתבצעת באופן מקוון באתר רשות המיסים. יש למלא את כל הפרטים הנדרשים, כולל פרטי ההעסקה וחשבון הבנק. חשוב לציין כי הגשת מידע כוזב עלולה להיחשב לעבירה פלילית. גובה המענק המדויק מחושב על בסיס הכנסות העבודה, אך יופחת במקרה של הכנסות נוספות כמו פנסיה או הכנסות של בן הזוג.
