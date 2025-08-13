הקול בראש פרק 4: שרון אברהמי מאמן הנבחרות הצעירות בכדורסל מספר על רשימת הכוכבים הישראליים שעברו תחת שרביטו. גאוות העמק באולפן סרוגים, ראיון מיוחד עם איש ציוני פטריוט ומיוחד

הקול בראש פרק 4 – פודקאסט הספורט של סרוגים עם אלון סגל ובפרק 4 מתארח, שרון אברהמי מאמן הנבחרות הצעירות בכדורסל. כיום, מאמן גלבוע-גליל ומי שנבחר למאמן העונה בליגת העל בעונת 23/24.

אברהמי מתארח לאחר קיץ מדהים באליפות אירופה ואליפות העולם לנבחרות הצעירות בכדורסל. גאוות העמק אצלינו בסרוגים ראיון מיוחד עם איש ציוני פטריוט ומיוחד.

הקול בראש פרק 4 – שרון אברהמי

אברהמי מספר על ילדותו ומשפחתו בקיבוץ גניגר: "ההורים שלי הם דוגמה לכל הורה כיצד ללוות ילד ספורטאי. הם לא הפעילו לחצים רק תמכו. תמיד נתנו לי ולאחים הרגשה שאנחנו הכי טובים. הורים מעורבים אבל לא מתערבים".

על האופי והאישיות האנרגטית שלו כמאמן הוא טוען: "כשאני עולה למגרש הקילר אינסטינקט שלי עובד. עבודת האימון זה היצירה שלי והסיפוק שלי בחיים. אני לא יכול להיות מאמן שלא זז על הקוים אבל עובד קצת על למתן את התגובות".

צריך לטפח את הכישרון של השחקן הישראלי

שרון מספר על האמונה שלו בשחקן הישראלי .הוא מצדד בפחות זרים וכל חייו מטפח כישרונות צעירים. בין אלה שפרצו אחרי שעברו תחת שרביט האימון שלו הוא מציין בין השאר: "תומר גינת ,גור לביא הם כאלו שלא התחילו במקום גבוה, והיום הם בטופ. בן שרף היה איתי שלושה קייצים בנבחרות. בקריית אתא הבטחתי לו שלא נביא זר על משבצת הרכז והיום הוא בנ.ב.א.".

שרון מצטייר לאורך הריאיון כצנוע וקשה לו שאני נותן לו קרדיט. למשל על מאייר בנבחרת הוא אומר: "בסופו של יום הכל תלוי בשחקן ובאישיות שלו. הוא הגיע לקיץ האחרון בנבחרות אחרי שלא שיחק הרבה בעונה האחרונה והוא הוכיח שהוא ווינר. הוא עשה שתי אליפויות מדהימות עם הנבחרות ואני מקווה ומאמין שילך בדרך של דני ובן שרף".