מאז פנה מתי כספי בבקשה לסיוע כלכלי בהתמודדותו עם מחלת הסרטן, התייצבו אזרחי ואומני ישראל ותרמו בהמוניהם. אחרי שהשיג את היעד שלו, התרומות שייאספו במופע ההצדעה ייתרמו למטרה שונה

אומני ישראל התאגדו יחד והחליטו לקיים מופע הצדעה עבור מתי כספי. המופע תוכנן כדי לסייע למוזיקאי לגייס כסף עבור טיפוליו הרפואיים, ובהתמודדותו עם מחלת הסרטן. אך תוך פחות משבוע, באמצעות קמפיין מימון המונים, הישראלים תרמו למתי כספי למעלה מחמישה מיליון שקלים, ובכך הגיע המוזיקאי ליעד שהציב. בעקבות כך, מופע ההצדעה, שאמור היה להיות מופע התרמה, יגייס כספים שייתרמו למטה משפחות החטופים.

תרומה למטה משפחות החטופים

כל הכרטיסים למופע ההצדעה נמכרו, והכסף ייתרם באמצעות פורום העסקים. המופע יתקיים בתאריך ה-30 באוגוסט באמפי פארק רעננה. המופע יפגיש את גדולי אומני ישראל היום, בצעד של תמיכה במוזיקאי מתי כספי, המתמודד בימים אלו עם מחלת הסרטן.

אמנים משתתפים

האומנים שישתתפו במופע הם אביב גפן, אביתר בנאי ואמיר דדון. בנוסף, אסתר רדא, אריק סיני, ארקדי דוכין וגיא מזיג. אומנים נוספים הם גלי עטרי, גרייניק ואלתרמן, דני רובס וחיים אוליאל. בנוסף, ים גרוניך ושלמה גרוניך, לאה שבת, מוני מושונוב ואבי קושניר. ישתתפו גם מירי מסיקה, נונו, עברי לידר, עדי כהן ורועי בר נתן. יופיעו גם ריקי גל, רמי קלינשטיין, רן דנקר, שלום חנוך, שלומי שבת ושלמה ארצי.

את הערב ינחה רועי בר נתן. מי שבחר לאן ייתרם הכסף הוא מתי כספי, שביקש לתרום אותו למטה משפחות החטופים. מופע התרמה נוסף נערך עבורו, על ידי זמרת הפופ נועה קירל. את הכסף שגייסה קירל, תרמה לבקשתו לעמותת "להושיט יד", המסייעת לילדים חולי סרטן.

הראל ויזל, יו"ר פורום העסקים של ישראל: "המוזיקה הישראלית היא חלק מהזהות שלנו, ומתי כספי הוא מהאומנים שעיצבו אותה. הזכות לקחת חלק במופע הזה ולהפוך אותו גם למעשה ערבות הדדית למען משפחות החטופים – היא שילוב של תרבות, מחויבות ואחריות לאומית".