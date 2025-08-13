ח"כ אלמוג כהן הודיע על התפטרותו מהתפקיד שהוטל עליו לטפל במשפחות השכולות של השביעי באוקטובר, בטענה שאין לו כלים לפעול – אך שלח את המכתב בטעות לכלי התקשורת

חבר הכנסת אלמוג כהן שיגר היום מכתב התפטרות מתפקידו כפרויקטור שמונה לטובת הקמת מנהלת לטיפול במשפחות השכולות של מתקפת 7 באוקטובר, וזאת בטענה כי לא קיבל את הכלים הנדרשים מהממשלה כדי לפעול.

המכתב, שהיה אמור להישלח למשפחות, נשלח ככל הנראה בטעות לכלי התקשורת. בתוך הקובץ צורפה גם תגובת המשפחות השכולות, החברות בפורום "דין וצדק".

במכתב שהועבר לח"כ כהן כתבו נציגי המשפחות כי לאחר הבטחה שניתנה להם מראש הממשלה באוהל המחאה להקמת מנהלת ייעודית – מונה כהן כפרויקטור, אך מאז, לדבריהם, לא קודמה הסוגיה.

"פנינו אליך יחד ובנפרד כל המייצגים של המשפחות לטיפול בעניין המשפחות שכבר מעל 20 חודשים נופלות בין הכיסאות", נכתב.

המשפחות ציינו כי לפני כחודש נפגשו עם כהן בלשכתו בכנסת, והוא הבטיח כי אם לא יחול שינוי תוך יומיים, יוציא מכתב להחזרת הסמכויות. אך לטענתן, העניין נדחה שוב ושוב ולא טופל.

"באורח פלא, אתמול אלירן דהן פונה אליך ואומר שהוא מפרסם את חוסר הטיפול במשפחות – ומיד אתה מוציא מכתב", כתבו.

בסיום המכתב הביעו נציגי המשפחות כעס על מה שכינו "משיכת זמן" וביקרו את כהן על כך שלדבריהם פעל רק בעקבות פנייה של משפיען רשת:

"היית צריך איש פרסום שיודיע שהוא מפרסם את העניין כדי לטפל בנושא? … לפעול רק כשמשפיען מהרשת פונה אליך – זה ביזוי המשפחות שלנו."