ישיבת ועדת חוץ וביטחון להצבעה על אישור צווי 8 בוטלה ברגע האחרון, אחרי שהקואליציה לא הצליחה לגייס רוב לאישור הצווים למילואימניקים. נעדרו: יולי אדלשטיין ומישל בוסקילה

דרמה בכנסת: ההצבעה בוועדת חוץ וביטחון על אישור צווי 8 ל-430 אלף חיילי מילואים שהייתה אמורה להיערך היום (רביעי) נדחתה ברגע האחרון, זאת לאחר שהקואליציה לא הצליחה לגייס רוב להעברתה. מי שנעדר מההצבעה היה היו"ר המודח של הוועדה, יולי אדלשטיין, וכן ח"כ מישל בוסקילה מהימין הממלכתי.

ראש האופוזיציה יאיר לפיד בירך על דחיית ההצבעה, כשאמר כי "מנענו כעת בועדת חוץ וביטחון את הרחבת הנטל על משרתי המילואים, בכך שבלמנו את ההצעה להארכת צווי 8 למילואימניקים. לקואליציה שוב אין רוב. בישראל יש ממשלת מיעוט לא מתפקדת ולא לגיטימית".

כאמור, צו הממשלה להארכת צווי 8 ניתן ב-1 באוגוסט, ותוקפו יפוג ב-25 באוגוסט. עד אז אמור להיקבע מועד לדיון בבקשת הממשלה, שבו תתבצע גם השלמת סקירה מודיעינית – זאת אחרי שהדיון הקודם שנערך בוועדת חוץ וביטחון לא מיצה את כלל הנושאים שעלו. במידה והוועדה לא תתכנס לאשר את הצווים בשבועיים הקרובים, צווי הגיוס יבוטלו.