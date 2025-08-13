התאריך הרשמי של העונה החדשה של תוכנית המציאות "גולסטאר" פורסם. העונה החדשה תתחיל בתאריך ה-28 באוגוסט, ותביא שחקנים ותיקים וחדשים למגרש באפריקה

תמונת הפוסטר של נבחרת "גולסטאר אפריקה" נחשפה. העונה ה-12 של סדרת הדוקו-ריאליטי המצליחה של HOT, שצברה עשרות מיליוני צפיות, תעלה לשידור ב-28 באוגוסט. העונה תשדר ב-HOT VOD וב-Next TV. התוכנית, המשלבת כדורגל, דרמה והומור, ממשיכה להפגיש ידוענים ישראלים על המגרש, והפעם בספארי המרהיב של דרום אפריקה.

הקאסט של "גולסטאר אפריקה"

העונה החדשה מביאה נבחרת מגוונת של כוכבים, כל אחד עם סיפור ייחודי. שוקי ביטון, בעלה של הזמרת המצליחה עדן בן זקן. אלירז שדה, המנחה וזוכה "האח הגדול לשעבר", בעלה של אילנית לוי, חוזר לעונה נוספת של גולסטאר. משתתף נוסף הוא הזמר רון שובל ("לפעמים"), שכבר השתתף בעבר בעונות של גולסטאר. שובל גם שר את הפתיח של התוכנית, שנקרא "לא נורמלי".

משתתפים נוספים הם לירן שטראובר: שוער עבר במכבי תל אביב ובנבחרת ישראל. השתתף בעבר בעונה נוספת של התוכנית. בנוסף, ירון ברלד, סטנדאפיסט וקומיקאי, משתתף ותיק בתוכנית. גם רון ביטון, הלא הוא רון בי לשעבר, ישחק בעונה זו. ביטון הוא פזמונאי ויוצר מוכשר, כותב להיטים כמו "בית משוגעים", "פאוץ'", "זוט עני", ועוד להיטים רבים. זוהי הפעם הראשונה שישתתף בגולסטאר.

משתתף נוסף ומסקרן הוא דוד דביר. דביר שופט "רוקדים עם כוכבים", כוריאוגרף מוערך ורקדן עבר. דביר ישתתף לראשונה בתוכנית, וכמו שאנחנו מכירים אותי כנראה יספק לנו רגעים אייקונים רבים. עוד משתתף בולט שייקח חלק בעונה הוא ליאל קוצרי השתתף בעונה ה-13 של האח הגדול, וכנראה עוד לא נמאס לו מריאליטי. קוצרי הוא מאפר ומסרק, כוכב רשת ויוצר תוכן.

משתתפים נוספים הם אייל לחמן, מאמן כדורגל ופרשן ספורט, וחיים (חמימו) שועי: כוכב "האח הגדול" לשעבר ושחקן ותיק בתוכנית. בעונה זו ישתתף גם אביו של חמימו, פיני שועי. ישתתף גם לירון אופיר, כוכב רשת וקומיקאי, ומשתתף "האח הגדול" לשעבר. השחקן האחרון הוא שמעון שירזי, אייקון חיי לילה תל-אביבי, מפיק מסיבות.

סגל "גולדסטאר אפריקה"

יאמנו את הנבחרת בעונה הזאת שייע פייגנבוים. מאמן כדורגל אגדי, המשמש עמוד התווך של התוכנית. יסייע לו בכך ג'ובאני רוסו, כדורגלן העבר וחלק מהסגל המקצועי של התוכנית, בתור עוזר מאמן. רוסו כבר השתתף בעבר בגולסטאר כשחקן ב"גולסטאר".

מה צפוי בעונה?

הצילומים בדרום אפריקה הבטיחו הרפתקאות מלאות אקשן, דרמות ורגעים קומיים. העונה תשודר ב-28.08.2025 ב-HOT VOD וב-Next TV. אל תפספסו.